日經：日航上季營損估計達200億日圓水準

日航 (JAL)(9201-JP) 因受到這波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，2020 年 1-3 月恐出現高達 200 億日圓的合併營損 (去年同期為 306 億日圓的營益)。

根據《日本經濟新聞》所披露的消息，日航在今年 1-3 月的合併營損預估將高達 200 億日圓，也是該公司於 2012 年重新上市後，首度在單季的營運表現出現虧損。

日航股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

由於新冠肺炎全球大流行，日航的載客量自 2 月後半就開始迅速減少，而 4 月之後的業績表現也恐怕更糟。

日航 1-3 月的營收似乎會減少 2-3 成，只有不到 3 千億日圓。在 2 月前半主要針對中國航線實施減班，但後來受影響的航班也逐漸擴大到其他亞洲地區及歐美。

3 月份的國際航班只剩下過去的 1 成水準，日本國內航班也大約砍掉 3 成。3 月份有多數航線的載客人數都低於航空業界的損益分歧點 (BEP)，也就是載客率低於 50%。

除了收入大減之外，由於航空公司必須保持一定人力，以準備在今後疫情告一段落時，能讓公司順利的重上軌道。而這些人事費用、機材維護費用等固定支出，也都對公司財務帶來相當程度的壓力。Q1 的營業虧損很可能達到 300 億日圓規模。

2020 年 3 月期 (2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 的營益，預估減少 900-1000 億日圓，較上個年度大減約 4 成。日航在 1 月底時下修了年度財測，預估年減 21% 至 1400 億日圓 (300 億日圓的下修)，但是肺炎疫情所帶來的影響並未反映其中。

日航預定在 4 月 30 日公布 2020 年 3 月期的財報，屆時很可能不會公布新年度的財測。這也是由於目前國際航班幾乎處於取消狀態，而國內航線的需求可能會再度下滑之故，難以預測業績會惡化到什麼程度。

同業的全日空 (ANA)(9202-JP) 也預定在 4 月 28 日公布最新財報，2020 年 1-3 月也很可能出現數百億日圓的營業虧損。