日廠增產「法匹拉韋」原料藥 產量將拉高2至3倍

根據《日本經濟新聞》週五 (17 日) 報導，日本富士化學工業在 4 月 17 日時宣布，他們將增加生產「法匹拉韋」的原料藥，預計在今年秋天時能提高到 2-3 倍。

抗流感藥物的「法匹拉韋」(Favipiravir，商品名 Avigan) 在新冠肺炎 (COVID-19) 的治療上被寄予厚望。根據富士化學工業的說法，目前只有他們還有研發出法匹拉韋的富士軟片富山化學 (Fujifilm Toyama Chemical Co., Ltd.) 具有原料藥的生產能力。

日廠增產「法匹拉韋」原料藥 產量將拉高 2 至 3 倍 (圖片：AFP)

富士化學工業在日本富山縣的鄉柿澤工廠生產原料藥，並供應給富士軟片富山化學使用，不過目前的生產量並未對外公布。

該公司在新冠肺炎疫情爆發之前，就已經有在生產法匹拉韋的原料藥。也由於日本政府決定增加法匹拉韋的儲備量，他們判斷今後原料藥的需求將會持續增加，也因而決定投入增產。

富士化學工業計劃導入新的生產和品管用設備，也將新聘 20-30 名員工，預估原料藥的生產能力在今年秋天就能提高 2-3 倍。該公司的谷內正立副社長表示，他們也會考慮再實施更進一步的增產。

富山縣當局正在呼籲轄內的製藥廠們協助生產法匹拉韋。富山縣政府在 4 月 16 日的時候也召開說明會，該縣首長的石井隆一知事也親自在會中向各家企業的經營者們喊話。