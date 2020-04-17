經濟復甦日遙遠！Fed官員：疫情危機解除 市場才得以鬆懈

聯準會 (Fed) 紐約分行總裁 John Williams 週四 (16 日) 表示，儘管在聯準會干預下市場已有所改善，但他警告美國經濟復甦之路還很遙遠，需待疫情危機完全結束後，市場壓力才能減輕。

Williams 表示，央行「及時而有力的行動」已有效遏制信貸流動力的潛在中斷，並在市場異常動蕩之際提供資金和穩定性。

他補充道，「但在疫情消失前，金融市場的壓力無法完全減輕，不過美國市場流動力和運作已經出現實質改善。」

市場雖有所復甦，Williams 仍強調，經濟前景依舊不明朗，還有更多經濟苦難，無從得知經濟全面後果。

美國經濟正面臨嚴重下行，Williams 認為，即便疫情過去，市場需求依然疲軟，因此需要強而有力的貨幣與財政刺激政策支持，才能讓經濟在未來幾年內完全恢復。

Williams 強調降息對經濟的價值，他表示，低利率能輕易滿足企業和家庭借貸需求，刺激支出和投資，促進經濟恢復增長所需的流動力。

此外，達拉斯 Fed 分行總裁 Robert Kaplan 週四指出，美國第二季 GDP 可能下滑 25% 至 30%，並於下半年反彈；目前美國失業率已經來到 4.4%，預計年底前應該會降至 8% 至 10% 左右。

聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 則提到，新冠肺炎的廣泛篩檢，對經濟重回正軌相當關鍵，若檢測到位，經濟可能迅速崛起。他補充，美國經濟不太可能繼續承受目前實施的防疫封鎖措施所產生的後果。