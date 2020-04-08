高盛：美股強勁復甦前 仍將面臨一波下跌

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，造成市場震盪，美股在週二晚間回吐漲幅，道瓊指數盤中飆升超過 900 點，高盛 (Goldman Sachs) 首席全球股票策略師、股票教父 Peter Oppenheimer 認為，美股有望能擺脫困境，並且隨後出現強勁復甦，不過在這之前，下跌的幅度也將相當可觀。

Oppenheimer 在接受採訪時表示，近期股市將進一步下跌，但是在美國和歐洲企業收益成長超過 50%，以及股利支出增加後，將出現「強勁的反彈」。

「目前的情況是市場尚未真正反映出未來可能出現的改善，尤其是在股利方面。」Oppenheimer 說道。

Oppenheimer 也預期美國今年 GDP 將下跌 6.2%，歐盟區下跌 9%，全球則下跌 1.8%。美國地區的獲利恐下跌約 33%，歐盟區獲利將減少 45%，亞洲地區獲利跌幅將在 20% 以上。

他表示，這樣的下跌是實上因需求的中斷，當需求恢復後，市場將出現復甦，只要在封鎖期間內，疫情並未對經濟帶來更大的損害，隨後預期將出現強勁反彈。

針對 2021 年，Oppenheimer 預期全球經濟成長將達到 6%，此一前景也將觸使股市出現強勁的反彈，雖然可能會是從比目前更低的水平反彈。

儘管如此，仍有不少專家預期疫情將對美國經濟帶來更長久的衝擊。Hackett Associates 創辦人 Ben Hackett 表示：「疫情大流行正在破壞美國乃至全球的經濟，因為世界上大多數國家都在採取封鎖措施，服務業和製造業被迫關閉。預計今年上半年降幅最大，但由於封鎖期的長短和疫情嚴重程度仍具不確定性，難說下半年的情況會不會好轉。」