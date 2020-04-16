〈台積電法說〉下修今年展望仍優預期 台積電ADR早盤大漲逾6%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開線上法說會，首季純益續寫新猷，季增 0.8%，每股賺 4.51 元，估第 2 季營收達 101 至 104 億美元，季減 2.04 至季增 0.87%，雖因受肺炎疫情影響，下修全年產業與公司展望，但今年營收仍將優產業平均，估增 14-19%，優於市場預期，晚間 ADR 開高走高，最高大漲逾 6%。

台積電估第 2 季營收達 101 至 104 億美元，季減 2.04 至季增 0.87%，高標有機會改寫去年第 4 季寫下的新高紀錄，若以 1 美元兌換新台幣 30 元計算，台積電第 2 季新台幣營收估達 3030 至 3120 億元，毛利率估 50-52%，營益率 39-41%，維持高檔。

台積電總裁魏哲家表示，目前未看到客戶需求趨緩，高效運算產品受惠居家工作等需求驅動，需求更強勁，但近來受新冠肺炎疫情影響，手機需求已較先前預期疲弱，且由於肺炎疫情對市場帶來不確定性，保守看待下半年市況。財務長黃仁昭預期，下半年營收將持平上半年至微幅衰退。

也因疫情干擾，台積電下修今年產業與公司展望，估晶圓代工產值年增 7-13%，低於上季預估的 17 %，就台積電而言，受惠高效運算動能優預期，樂觀看今年營收仍可成長 14-19%，中位數為 16.5%，略低於上次預估，但打破市場估下修至僅年增個位數的傳言。

市場原先預期，疫情干擾下，台積電恐下修全年資本支出，但黃仁昭表示，即便肺炎疫情帶來不確定性，仍看好未來幾年高效運算、5G 需求，將持續布局先進製程，重申今年資本支出金額維持不變，約 150 至 160 億美元。

先進製程方面，台積電 5 奈米下半年將進入量產，產能會快速拉升，但估將侵蝕下半年毛利率 2-3%；台積電也首度公布 3 奈米量產時程，研發照進度進行中，將採用 FinFET 架構，預計 2022 年下半年量產。

對於美國政府將進一步擴大對華為的限制，董事長劉德音表示，若美國政府改變相關規則，台積電短期將受影響，但長期來看，供應鏈將重新調整並取得平衡。