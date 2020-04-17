盤前財經大事搶先讀2020年04月17日

今日操盤前瞻

日本 2 月工業生產

中國 Q1 國內生產總值

法說會：正隆、中航、永信

除權息：新光金、日揚、台燿

〈紐約匯市〉美失業人數居高不下 經濟前景黯淡 避險美元重回 100 大關

週四 (16 日) 美元指數上漲 0.65%，來到 100.130，美元觸及一週來高點，係因美國當週初領失業救濟金人數居高不下，數據統計顯示，美國 3 月份失業救濟申領人數已達到創紀錄的 2200 萬人，投資人湧向美元避險，週四美元重新站上 100 美元大關。閱讀全文...

日本宣布全國進入緊急狀態 至少實施至 5/6

日本政府週四 (16 日) 宣布，將全國 47 個都道府縣納入「緊急事態宣言」發布範圍，亦即全國進入緊急狀態，實施期限至少到 5 月 6 日，具體時間則視狀況而定。閱讀全文...

中國來勢洶洶 南韓半導體業率先拉警報？

中國政府最初於 2015 年宣布，中國將在 10 年內實現半導體業的自給自足。如今中國相關的投資額已達人民幣 1 兆元，並且還在繼續增加中，對此，南韓半導體大廠三星電子和 SK 海力士已率先感到擔憂，因中國的積極拓張已經導致兩家公司市佔率和銷量下跌，而除了中國政府的積極支持外，部分中國半導體公司竊取專利和挖角的舉動，也增加南韓半導體商的競爭壓力。閱讀全文...

〈台積電法說〉下修今年展望、3 奈米進程、美限制華為影響 一文看懂八大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (16) 日召開法說會，除第 1 季財報，營運展望、先進製程進度及今年營收與晶圓代工產值等預估，都是國內外法人高度關注的焦點，也將牽動台股後市表現。《鉅亨網》幫讀者整理法說會的八大重點，讓讀者一文看懂。閱讀全文...

元石油 ETF 條款拍板 期貨信託基金豁免清算暫行至 9/30

國際油價跌跌不休，元大 S&P 原油正 2ETF 近期平均淨值頻頻跌至不到 2 元，再度逼近下市門檻，金管會昨 (16) 日宣布，將增訂期貨信託基金（ETF）清算標準規定的「豁免條款」，在 9 月 30 日前，若基金資產淨值受到國內外經濟金融情勢變化影響，以致有重大波動，經核准後，可不受 30 個營業日下市清算限制。閱讀全文...