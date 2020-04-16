〈財報〉摩根士丹利Q1營收、獲利不如預期 盤前股價大跌逾3%

摩根士丹利 (MS-US) 於週四 (16 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，營收及獲利皆低於華爾街分析師的預估值，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，導致該公司的財富管理業務表現不如預期，但是，固定資產及股權交易於 Q1 的營收，則雙雙優於市場預估值。

由於 Q1 財報表現不如預期，摩根史坦利股價應聲下跌。於週四 (16 日) 台北時間晚上 9 時許，摩根史坦利股價下跌 3.66%，報每股 38.40 美元。

摩根士丹利股價日 k 線圖

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

Q1 營收：94.87 億美元，較去年同期的 102.86 億美元下滑 7.77%，且低於市場預估值 97.3 億美元

Q1 稅後淨利：16.98 億美元，較去年同期的 24.29 億美元下滑 30%，且低於市場預估值 19.17 億美元

Q1 每股盈餘：1.01 美元，較去年同期的 1.39 美元下滑 27.3%，且低於市場預估值 1.14 美元

摩根士丹利表示，受到肺炎疫情的影響，導致金融市場動盪劇烈，並威脅該公司主要部門的業務表現，除了投資及交易資產的價值皆受到衝擊之外，利息收入及投資銀行部門的手續費收入，亦面臨縮減的壓力。

另外，目前肺炎疫情仍尚未獲得控制，且對於經濟所造成的損害亦難以預估，摩根士丹利表示，為了防止疫情的擴大，各國須採取嚴格的封鎖及抗疫措施，預期將會導致全球的經濟活動面臨危機，並衝擊該公司未來的營運狀況。

根據部門別分析，雖然摩根士丹利曾表示該公司的財富管理部門較為穩定，但 Q1 營收卻低於市場預估值，僅達 40.37 億美元。反觀交易部門的營收卻超乎預期的成長，固定資產交易營收達 22.03 億美元，較去年同期大幅增長 29%，股權交易營收則達 24.22 億美元，高於市場預估值 22.3 億美元。

摩根士丹利於 2 月份宣佈，將以約 130 億美元的價格收購線上股票交易商 E*Trade，為自金融海嘯以來銀行界的最大併購案，而該交易後續的進行狀況，也是投資人所關注的焦點。