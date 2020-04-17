〈美股盤後〉費半漲逾2%！台積電 ADR領晶片股強彈

週四 (16 日) 新冠疫情對經濟影響持續透過數據現形，美國申領失業救濟金人數再度破表 (達 524 萬人)，油市持續不振，能源股持續黯淡，摩根士丹利財報不佳。

華爾街持續等待美國總統川普公布重啟經濟指南，促使美股四大指數平盤上下附近震盪，尾盤台積電 ADR 和賽靈思領晶片股強彈，費半指數收漲逾 2%。Netflix 和亞馬遜刷歷史新高，帶動科技股為主的那指攀升逾 130 點。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，全球確診數已飆破 210 萬例，死亡人數亦突破 14 萬例。美國確診超過 64 萬例，死亡逾 3.1 萬人。

七大工業國集團 (G7) 領袖週四 (16 日) 召開視訊會議，白宮聲明顯示，G7 領袖同意世衛應徹底檢討與改革。紐約州長古莫以及多位東部州長皆同意將目前的封鎖措施延至 5 月中旬。

週四 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 33.33 點，或 0.14%，收 23,537.68 點。

標普 500 指數上漲 16.19 點，或 0.58%，收 2,799.55 點。

那斯達克指數上漲 139.19 點，或 1.66%，收 8,532.36 點。

費城半導體指數上漲 42.95 點，或 2.61%，收 1,690.87 點。

標普 11 大板有 6 大板塊揚升。醫療保健 (+2.20%) 領漲，再來是非必需消費品 (+1.94%) 和資訊科技 (+1.24%) 板塊；能源 (-3.97%) 領跌，其次金融 (-1.73%) 和工業板塊 (-0.84%)。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎多收高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.36%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.79%；臉書 (FB-US) 下跌 0.41%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.010%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.00%。

道瓊 30 檔成分股以波音下跌幅度最深。波音 (BA-US) 下跌 8.04%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.81%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 3.29%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.03%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.91%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 5.95%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.77%。

賽靈思、台積電 ADR 扶搖直上，費半勁揚收紅。賽靈思 (XLNX-US) 上漲 6.48%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 4.94%；AMD (AMD-US) 上漲 3.56%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.26%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.13%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.69%；美光 (MU-US) 下跌 1.94%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 法說會公告首季獲利創新高，其股價大漲 5.52%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.42%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.91%。

焦點個股消息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 16 日召開線上法說會，首季純益續寫新猷，季增 0.8%，每股賺 4.51 元，估第 2 季營收達 101 至 104 億美元，季減 2.04 至季增 0.87%。彭博資訊科技專欄作者高燦鳴警示，台積電下修今年產業與公司展望，第二季財測看來不錯，但要看趨勢能否在下半年持續下去。

中國反壟斷局宣布有條件批准美國繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 收購以色列伺服器晶片廠 Mellanox (MLNX-US)，結束長達一年的收購審查。Nvidia 週四大漲 4.94% 至每股 294.70 美元。

Netflix (NFLX-US) 股價上漲 2.91% 至每股 439.17 美元，持續長紅。高盛表示，影音串流平台 Netflix 下週將公布優於預期的財報。

吉利德科學 (GILD-US) 研發的抗病毒藥 Remdesivir 在芝加哥醫院早期新冠臨床試驗證實顯著有效，其股價週四上漲 2.56%，盤後續揚逾 9%，激勵標普 500 指數 ETF 盤後漲逾 2%。

美國核酸分子診斷試劑廠 Co-Diagnostics (CODX-US) 開發的 Logix Smart COVID-19 測試套件，目前可用於所有 CLIA 認證的臨床實驗室，已被授權用於 SARS-CoV-2 (引起新冠疾病的病毒) 的檢測，其股價週四瘋漲 43.68% 至每股 13.65 美元。

經濟數據

美國 3 月新屋開工年化總數 (萬戶) 報 121.6，預估 131.7，前值 159.9

美國 3 月新屋開工月增率報 - 22.3%，預估 - 17.7%，前值 - 1.5%

美國 3 月營建許可總數 (萬戶) 報 135.3，預估 130.0，前值 145.2

美國 3 月營建許可月增率報 - 6.8%，預估 - 10.5%，前值 - 6.3%

美國 4 月費城 Fed 製造業指數報 - 56.6，預估 - 30.0，前值 - 12.7

美國截至 4/11 當週初請失業金 (萬人) 報 524.5，前值 660.6

美國截至 4/11 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 550.85，前值 425.5

美國初領失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 說：「我不認為這是世上最樂觀的消息。市場確實上漲了。我猜這是回應川普總統不會與州長爭鬥誰有重啟國家經濟主導權，這意味著這項計劃將會有更好的安排。」

E-Trade 投資策略副總裁 Mike Loewengart 表示：「過去四周來已有 2200 萬人失業，這個數字還能攀升多少？失業數據仍然堅定地透露勞動力市場的脆弱性。」