〈政院兆元紓困〉勞工紓困貸款免息1年 不限勞保資格 估50萬人受惠

為照顧受疫情衝擊的基層勞工，勞動部即將開辦二項新措施，勞動部次長林明裕表示，將提供勞工紓困貸款最高 10 萬元，補貼利息 1 年，且不限勞保資格，預估將有 50 萬名勞工受惠；此外，無一定雇主或自營工作者，符合條件者一律發放現金補助 3 萬元。

行政院政務委員龔明鑫今 (16) 日召開紓困振興方案記者會，針對個人紓困措施進行說明，林明裕表示，勞動部的紓困措施主要可分為「充電、貼心、上工、免息、低薪勞工補助 3 萬元」五大計畫。

關於「免息」計畫，林明裕指出，以往的勞保紓困貸款都是在年底辦理，且有 15 年年資的限制，這次新增的勞工紓困貸款方案特別放寬資格，只要能提出工作證明，勞工就可以來申請免息一年的貸款 10 萬元 (最高)，現在正跟銀行團談，如何用最快的審核方式，讓勞工盡速得到一筆紓困金，預估將有 50 萬人可受惠。

針對無一定雇主或自營工作者，林明裕表示，只要投保薪資在 24000 元以下，一律發放現金 3 萬元，待政府正式宣布後，職業公會將表件收齊，最快一周就會核撥 3 萬元到勞工的帳戶內。

此外，已經開辦的充電再出發計畫，勞工在減班休息的這段期間都可以來申請參加，訓練津貼最高 18960 元，截至目前，勞動部已核定 44 案、1814 人。

林明裕指出，「貼心」則是指安心就業計畫，若勞工減班休息無法來受訓，勞動部將補貼雇主轉發原薪資差額的 50%，最高 11000 元，目前已有 605 人申請。

安心及時上工計畫則是提供公部門計時工作機會，增加打工收入，林明裕表示，目前已提供逾 1.2 萬個工作機會，全台反應相當踴躍，有近 6000 民眾來登記，勞動部希望讓勞工在一周內上工，儘管收入不多，但一個月最高也可達 12640 元，希望讓非典工作者有個轉換跑道的空間。