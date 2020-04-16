〈政院兆元紓困〉蘇揆：1035億元現金直接發 300萬民眾可望受惠

行政院長蘇貞昌今 (16) 日表示，除了守好防疫，眼前最急迫的就是對人民、產業的紓困措施，行政院加碼特別預算 1500 億元，其中包含救急、救命錢 1035 億元，都是要直接發給個人的現金補貼，預估約有 300 萬民眾受惠。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情未止，蘇貞昌上午在行政院會上指出，才一週的時間，全球確診人數又突破 200 萬、死亡人數超過 12 萬。前兩天，國內出現久違的「零確診」，之前擔憂的清明連假出遊群聚第三波疫情挑戰，現在看起來是有守住了，但還不到可以鬆懈的時候。

蘇貞昌表示，4 月 2 日行政院加碼 1500 億元特別預算，紓困特別條例修正草案正送立法院審議中，匡列的預算包括對觀光旅宿等艱困企業的補助員工 4 成薪，自營作業者、計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，每月補助 1 萬元，弱勢老幼、身障者，每月加發津貼 1500 元等。

蘇貞昌強調，這些救急、救命錢一共 1035 億元，都是要直接發給個人的現金補貼，可以協助約 300 萬人。

蘇貞昌指示，各部會對於所屬紓困對象的名單、該審核通過的作業，都請提前準備好，只要特別條例修正、追加特別預算案一通過，就馬上展開，也希望朝野立委能夠儘速凝聚共識，早日加以通過，幫助各行各業度過難關。

行政院發言人 Kolas Yotaka 進一步說明，1035 億元的發放對象非常廣泛，是由各部會統計得出的 300 萬人，行政院發放現金補助的方式，絕非無差別一次性地發放，而是要把錢花在刀口上，協助這些經濟受衝擊或弱勢的對象，因此，懇請立法院儘速通過修法。