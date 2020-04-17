失業人數激增 北市公部門加碼釋上千職缺 最高月領12640元

根據統計，截至 4 月中旬，台北市失業認定人數較去年同期成長 23%，實施減班休息 (無薪假) 共 162 家、4390 人，為全台最高，為紓解失業者的困境，北市府今 (17) 日宣布，千人防疫就業方案 2.0 加碼職缺數達 1265 個，每月最多可領 12640 元，最長補助 6 個月。

由於全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍嚴峻，導致台灣勞工失業及無薪假持續攀升，北市府指出，就服處今年度截至 4 月 15 日，受理失業認定人數較去年同期成長 22.78%，為舒緩受疫情衝擊勞工的燃眉之急，持續滾動式檢討研議各項短期就業方案。

北市府表示，自 4 月 1 日第一波千人防疫就業方案，公部門提供 1001 個職缺額滿後，迅速於 10 日推出 2.0 版，邀民眾加入台北市防疫隊；目前第二波加碼釋出共 1265 個職缺，線上報名者已有 562 名，親自至各就服站登記有 370 人，報名相當踴躍，民眾完成面試後即可上工。

勞動局長陳信瑜說明，考量部分的機關工作不需要全時型的勞工，所以搭配中央紓困方案，把每一份防疫的救災錢都用在刀口上。第二波台北市防疫隊的資格只有 2 項，第一、近半年曾做過 2 個月工作有投保事實；第二、最近一次月投保薪資為 23800 元以下。

陳信瑜強調，勞工不限戶籍，符合資格、馬上面試、馬上上工。經進用者，每月最高工時 80 小時，時薪 158 元，每月領取最多 12640 元，最長補助 6 個月。

勞動部昨 (16) 日公布最新一期無薪假統計，共 588 家、14821 人實施，短短一周就暴增 218 家、6082 人，創下 10 年多新高，其中以雙北市居多，台北市共有 162 家、4390 人實施無薪假，位居全台之冠。