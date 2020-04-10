〈政院兆元紓困〉紓困接地氣 經部250人財務顧問團 助夜市攤商申貸

行政院今 (10) 日召開記者會，針對內需型服務業協助措施進行說明，由於許多夜市、商圈攤商也遭受疫情波及，但卻沒有 401 報表、沒開發票，難以申請紓困貸款，因此，經濟部長沈榮津強調，政府紓困就是要接地氣，將組成約 250 人的財務顧問團，協助小微企業解決資金的燃眉之急。

疫情持續衝擊經濟，許多夜市攤商也陷入營運困境，經濟部中小企業處處長何晉滄表示，將動員財務顧問團，深入全台各地夜市、商圈協助業者申請貸款等融資需求，包括到場諮詢診斷、協助準備資料、受理受影響證明、陪同送件申請等。

何晉滄以上周成功申貸的攤商為例，業者在新北、台北商圈夜市有 11 個攤位，共 16 個員工，受疫情影響，非常氣餒，不知道未來要怎麼辦，這家攤商並沒有 401 報表，未開發票，也沒有稅籍登記，但經濟部立刻派財務顧問協助，在 7 天之內讓他快速取得資金協助。

何晉滄指出，協助過程的認定，只用該攤商平常管理報表及收據，憑日常營收紀錄、銀行存摺等，認定他確實受疫情波及，順利取得 500 萬元貸款，再加上經濟部提供 6 個月利息補貼，替他省下了 4 萬多元的利息。

何晉滄指出，財務顧問團的組成，包括聯服中心顧問 100 多位、會計師及記帳師公會、銀行退休人士等將近 250 人，已陸續完成分工，將走入全台各夜市、商圈協助攤商，同時也呼籲民眾可以撥打 1988 (一救發發) 紓困專線來洽詢。

不過，有媒體詢問，部分攤商未開立發票，恐怕是擔心因為申請貸款而遭到查稅。沈榮津回應，補助歸補助，真的不會和稅綁在一起，請攤商放心。龔明鑫則進一步表示，財政部也不會因此來查稅。

