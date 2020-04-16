疫情衝擊需求 三星削減智慧型手機產量

新冠肺炎 (Covid-19) 疫情的爆發，對全球智慧型手機需求帶來了沉重的打擊，南韓三星電子等手機製造商如今被迫下修本季銷售預期並縮減產量。

三星電子在 3 月份推出的 Galaxy S20 系列智慧型手機的需求不如預期的強勁，主因是新冠肺炎疫情迫使各國施行封鎖等防疫舉措和民眾對於失業的擔憂。根據市場研究機構 Wave7 Research 的報告顯示，2020 年全球總體手機銷售下跌約 13%。

根據韓媒《THE ELEC》的報告顯示，三星電子計畫將產量從每月平均 2500 萬台減少到 1000 萬台。知情人士指出，因疫情造成的停產以及印度和巴西生產設施的關閉是促成三星電子決議減產的主要原因。

三星電子認為，當印度和巴西的工廠恢復生產營運後，產量將在 5 月份恢復正常。但是，有鑑於印度的禁售期已延長至 5 月 3 日，而且兩個國家的新冠肺炎病例數持續增加，產能的復甦可能要比該公司預期的時間更長。

儘管如此，好消息是三星 Galaxy S20 Ultra 的銷售預測優於市場預期，預計銷量將今年將達到 600 萬台，高於預期的 525 萬台。

在疫情爆發後，市場人士將三星 S20 系列的銷售預測下調了 40%，預期在 2020 年將售出約 2000 萬台。細部來看，市場預期 Galaxy S20 的銷量為 600 萬台，S20+ 的銷量為 800 萬台，而 S20 Ultra 的銷量為 350 萬至 525 萬台。

在 4 月初，三星電子曾表示，在截至 3 月的第一季當中，公司營業利潤預期將達到 52.3 億美元，較去年同期增長 2.7%。但是，疫情持續蔓延以及因此造成的經濟成長放緩，打擊了包含三星等全球智慧型手機製造商的前景。