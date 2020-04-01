小米：中國智慧手機銷量恢復近8至9成

中國智慧手機大廠小米週二 (31 日) 表示，隨著武漢肺炎疫情受到控制，中國市場銷售量出現回升跡象，預估已恢復 80% 至 90%。

小米國際部總裁周受資表示，受到疫情影響，第一季中國出貨量下滑，但他並未透露實際數字。他表示， 3、4 月的全球銷售將遭到重創，但預期 5 月浮現復甦跡象。

小米週二 (31 日) 公布去年第四季財報，營收較去年同期增加 27%，優於分析師預期；根據 Refinitiv 的數據，小米 Q4 銷售額從去年同期的 444.2 億人民幣躍升至 565 億人民幣 (約 80 億美元)，超過分析師預期的 556 億人民幣。

智慧手機部門占公司總營收 60%，去年第四季小米智慧手機營收年增 23% 至 308 億人民幣。

第四季剔除一次性項目的獲利 23.4 億元，優於分析師預期的 18.8 億美元；然而小米去年 2019 全年獲利僅 100.4 億人民幣，年減 26%。

競爭對手華為表現也不甚理想，受海外銷售疲軟影響，以及美國政府的打壓，華為去年獲利年增 5.6%，創下三年來最低增幅。

近年來，由於中國國內智慧手機市場萎縮，小米和其他中國競爭同業把焦點轉向搶攻海外銷售成長。

然而今年初武漢肺炎疫情爆發，迫使中國工廠供應鏈中斷，各地封城防疫措施，也間接波及國內各大企業。

分析師預計，第一季中國市場智慧手機出貨量將比去年同期下滑約 40%；Counterpoint Research 預估 2 月全球智慧手機銷量將減縮 14%，不排除未來出現更大跌幅。

蘋果 (AAPL-US) 更於上個月警告，由於 生產 iPhone 的中國工廠於復工進度比預期緩慢，不太可能達到對止於 3 月一季的銷售預期。

小米則在 3 月 19 日表示，雖然疫情導致中國工廠於 2、3 月停工，但至今超過 80% 工廠已經復工。中國智慧手機業者寄望 5G 手機能帶動市場成長，而小米剛推出 5G 手機 Redmi K30 Pro。