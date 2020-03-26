Counterpoint：全球智慧手機2月銷量減14% 之後會更慘

市場研究機構 Counterpoint Research 週四 (26 日) 表示，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在中國和海外擴散影響，全球智慧手機銷量今年 2 月下滑了 14%，由於疫情仍在蔓延，情況可能還會更糟。

包括蘋果及其他手機製造商，今年 2 月被迫關閉中國的商店。政府數據顯示，今年 2 月蘋果 iPhone 在中國大陸市場的總銷量還不足 50 萬支。

中國智慧手機 2 月份的銷量，較去年同期下降了 38%，但現在正顯現復甦跡象，許多店鋪在 3 月中旬重新開業。

Counterpoint 資深分析師 Jean Park 表示，南韓也有復甦跡象，但對全球其他地區來說，最糟糕的時刻還未來臨。

隨著更多國家實施封鎖，智慧手機製造商正面臨新的供應鏈中斷，其中之一就是印度。在印度下達 21 天的封城措施後，中國主要智慧手機製造商，包括小米、Oppo 和 Vivo，都已遵從政府規定，暫停了在印度的製造業務。

同樣地，蘋果的主要 iPhone 組裝商鴻海及緯創，以及南韓的三星、LG，也都從週二開始關閉了工廠。

Canalys 行動諮詢服務副總裁 Nicole Peng 表示，在最壞的情況下，印度智慧手機市場到 2020 年可能會下降 4.2%。相較之下，印度去年是成長最快的市場，智慧手機出貨量去年增長了 8%，達 1.48 億支。