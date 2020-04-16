不敵疫情衝擊 GoPro宣布裁員20%以上員工

新冠肺炎疫情對全球經濟帶來衝擊，不少企業因此宣布裁員，以應對疫情對業績帶來的損害。如今，戶外運動相機製造商 GoPro (GPRO-US) 表示，將裁員 200 多人，同時削減辦公空間，以在今年節省 1 億美元的開支。

GoPro 週三 (15 日) 在一份聲明中宣布，將裁減員工超過 20%，據美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，GoPro 截至去年底有 926 名在職員工，因此裁員人數為 200 多人。同時，該公司也將削減辦公空間，以在 2020 年節省 1 億美元，並將明年的開支減少至 2.5 億美元。GoPro 表示，將轉向網站上的直接銷售，不過該公司也表示，仍將在少數幾個消費者眾多的地區保留零售店門市。

GoPro 行政總裁 Nicholas Woodman 在聲明中表示：「我們有很好的機會，可以更直接、更有效地滿足消費者對我們產品的需求，同時對我們業務的盈利能力帶來積極影響。」

有分析師表示，疫情持續在全球延燒，使得民眾被迫待在家中，因此對 GoPro 的旅行和極限運動相機的銷售帶來衝擊，該公司相關業務恐嚴重下跌。

為因應疫情帶來的影響，Woodman 也已經同意放棄今年的工資，並撤銷了 2020 財測，預警原先的目標已無法達成。同時，GoPro 也表示，該公司第一季營收預期將為 1.19 億美元，調整後的虧損為每股 30 美分。