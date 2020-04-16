多方10422打卡 再登高？站穩比路過重要

4 月台指期結算，多方趁勢收上 10422 點大跳空缺口，台股並拉尾以 10447.21 點作收，成交值也放大至 1917 億元。多頭漂亮完成補缺口任務後，只是打卡點？或能將此一打卡點轉為續航中途站？短線上仍以「站穩比路過重要」，切勿因短多下車賣壓而自亂陣腳。10300 點整數關卡轉為是多方續航力道強弱分界。關鍵點位仍為 10275、10359、10422 點。

台股如受國際股市影響開低，10400 點整數關卡將面臨考驗，必須挺住 10422 點之上，才算收復 10400 點關卡，而 10400 點關卡護城河為 10377 點。多方如欲續往 10500 點挺進，還必須再經過 10467 點中途站，而 10520 站穩，才可確定台股可再上層樓。但如 10377 點未能守穩，需提防回測 10359 與 10300 點整數關卡，10300 的兩端哨站為 10275 與 10324 點。如 10275 也未能守穩，需提防回測 10245 與 10216 點，棄守 10216 點台股將進入回檔。而 10200 點下方重要防守位置為 10171、10130 點，如再棄守 10100 點則短空將再居上風，須提防再回測 10085，甚至再次進入萬點保衛戰。

台股今日重頭戲為盤後的台積電法說，但外資對台積電的大買超，周四僅曇花一現，昨日多空激戰後，轉為小小賣超。除了台積電之外，新台幣匯率能否升破 30 元關卡，帶動外資進一步買超擴大，也是指數能否更上層樓的關鍵。除了台積電之外，昨日未見表現的鴻海與大立光、聯發科，今天是否登板救援，也值得留意。

短線上除了電子權值股之外，投資人也需留意金融股的表現，本波台股台股能夠重返萬點之上，除了電子權值股之外，金融股獲得法人持續默默力挺，也功不可沒。如台股進入回檔，不宜出現電金齊軟，尤其是內資投信近日買超金融股數量也不少，金融股也可視為內資對台股態度的指標。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)