景氣循環末段 實質資產固收益有穩定息收 市場波動可現防禦力

在肺炎疫情蔓延下，美國聯準會推出無限量 QE，造成無風險債券利率來到低點，隨著全球經濟進入低成長、低通膨、低利率的 3 低環境，市場陷入尋找收益的困境中。中國信託投信宣布，將於 4 月 20 日募集「中國信託亞太實質收息多重資產基金」，鎖定具有穩定現金流的「實質資產」，能在市場波動時展現防禦特性，帶給投資人相對穩定且優質的息收。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿說明，實質資產廣義來說，包含 REITs、基建、公用事業、農產品、能源及商品等。然而，農產品、能源及商品等受景氣影響較大，且有成本考量，營收獲利不確定性高，因此價格風險相對較大。相較之下，公用事業、基礎建設、REITs 等類股，不僅營收及獲利穩定能持續創造現金流，在市場波動時亦能展現防禦特性。因此，包含歐洲、香港等退休基金，都紛紛將部分的資產轉入如公用事業、基礎建設、REITs 等實質資產當中，兼顧利息與潛在資本增長，因應長期退休規劃的需求。

陳雯卿表示，經過這一波的市場大幅修正，亞太地區實質資產的股利率更加誘人了。統計至 3 月 25 日，以 REITs 來說，亞太（不含日本）地區股利率達 6.5%，優於全球的 4.8%；而公用事業類股的股利率，亞太（不含日本）區達 4.6%，優於全球 4.5%。她說明，亞太地區的人口結構相對年輕，儘管短線上受到疫情衝擊實體經濟，但中長線看來，具穩定現金流的實質資產擁有投資吸引力，且整體市場的需求在持續都市化的過程中仍具成長性，未來潛力無窮。

此外，陳雯卿表示，基建及公用事業大多具公營性質，通常具獨佔或寡佔特性，營運相對穩定。回顧歷史表現，當市場出現回檔時，實質資產的回復力相對較佳，在指數下跌 5% 後進場 6 個月，勝率高達 5 成，投資一年以上，勝率高達 100%！顯見實質資產具民生必需的特殊性，回復能力強，值得長期持有。

中國信託亞太實質收息多重資產基金由華南商業銀行擔任基金保管機構，並提供新臺幣、美元、澳幣三種計價幣別選擇，將自 4 月 20 日開始募集，此基金同時聘請退休規劃專家─馬丁可利 (Martin Currie) 做為投資顧問，該團隊管理的馬丁可利實質收益策略於 2019 年榮獲澳洲 Money Management / Lonsec 退休及收益類別最佳基金經理人獎，透過中信投信與顧問團隊的結合，幫助投資人在動盪加上 3 低環境中，可望創造投組穩健報酬與收益。