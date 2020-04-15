〈裕隆集團展望〉台灣納智捷與鴻海合作MBU新車 最快明年中發表

台灣車市今年第一季銷售台數成長 8%，不過國產車僅占 48%，進口車持續攀升至 52%，裕隆 (2201-TW) 總經理姚祥今 (15) 日召開線上法說時坦言，競爭壓力大，仍積極思考突破中，今年台灣納智捷銷售 6000 台目標不變，而與鴻海 (2317-TW) 的合資公司推出首款產品，預計將是全新世代概念車 MBU，目前已開發 70%，預計明年中旬或明年下半年推出。

姚振祥指出，儘管第一季車市成長，國內的進口車銷售市占持續攀升，主要是因匯率因素和車型量產規模，使進口車售價競爭力提升，加上進口車產品線布局較廣；展望全年，台灣車市規模仍可望維持去年水準達 42.2 萬台，僅年減 1.1%。

對於中國車市，裕隆看法保守，認為今年中國經濟前景具高度不確定性，短期勢必衝擊汽車產銷，並打亂零組件供應體系，推估全年中國整體汽車市場銷量年衰退約 22.4% 至 2000 萬台左右水準。

不過，姚振祥仍強調，納智捷今年在台銷售 6000 台的目標不變，至於中國納智捷因品牌策略調整走開放平台，正在與大股東東風討論未來經營方向。

裕隆進一步說明，製造本業還是獲利，台灣納智捷今年可能會有小幅虧損，但為了保有未來營銷規模，因應明年 MBU 上市持續努力中。

至於在中國虧損嚴重的東風裕隆，裕隆坦言，約提列減損 90 億左右，帳上技術資產 18 億元，衝回後資產作價到新合資公司，而目前技術資產已足額提列，對今年東風裕隆帳上已不會有太大影響。