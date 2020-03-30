裕隆去年暴虧逾244億元 每日虧掉6700萬元 將減資彌補虧損

裕隆 (2201-TW) 董事會今 (30) 日通過去年財報，全年稅後虧損高達 244.65 億元，等於每天就虧掉 6700 萬元，裕隆規劃動用特別盈餘公積 151.45 億元，同時減資 57.29 億元彌補虧損，減資後實收資本額降至 100 億元，減資比率 36.4%，藉此調整財務結構。

裕隆去年第二、三季已呈現虧損狀態，前三季虧損 25.08 億元，第四季因認資產減損，及帳上應收帳款評估回收風險提列損失準備，導致第四季一口氣虧掉 219.57 億元。

裕隆說明，近年來因兩岸經濟情勢不佳，造成汽車市場銷售環境低迷，自主品牌納智捷銷售也未如預期，加上考量肺炎疫情持續對產業的影響，經與會計師討論後，依穩健保守原則，針對車型技術資產進行資產減損，並對帳上應收帳款評估回收風險提列損失準備。

同時，裕隆董事會決議辦理虧損減資，藉此改善財務結構，以提升未來每股淨值和每股純益，此案將於 6 月股東會提請討論。

裕隆強調，去年起已啟動品牌策略轉型，將汽車研發價值鏈中的車型平台和研發能量對外全面開放、爭取多元客戶，經過此次財務調整，納智捷轉型輕資產的營運模式可適應未來趨勢，以更健康的方式發展。

隨著與鴻海 (2317-TW) 簽署合資協議設立公司，裕隆表示，未來在合資公司開放平台生態鏈的優勢資源下，做為合資公司的客戶之一的納智捷品牌，將持續推出滿足市場需求的新產品。