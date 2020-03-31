〈觀察〉嚴陳莉蓮強勢風格下 裕隆攤開爛帳斷尾 2020將是脫胎換骨重生年？

裕隆 (2201-TW) 去年稅後虧損 244.65 億元，每股虧損 16.61 元，金額之大震撼市場，為此，裕隆不僅動用特別盈餘公積 151.45 億元，也同時要減資 57.29 億元來彌補虧損，顯然，在裕隆集團執行長嚴陳莉蓮的鐵娘子領導風格下，選擇長痛不如短痛，一次將最難看的體質攤在陽光下，調財務結構調整告一段落後，就看 2020 年是否將成為裕隆集團的脫胎換骨年。

裕隆去年第二、三季已呈現虧損狀態，前三季累虧 25.08 億元，第四季因認列資產減損，加上帳上應收帳款評估回收風險提列損失準備，導致第四季一口氣虧掉 219.57 億元，­ 全年虧損高達 244.65 億元，不僅是裕隆首度出現赤字，平均下來每日一開門就虧掉 6700 萬元，一年下來虧損 1.6 個股本。

在攤開龐大的爛帳後，嚴陳莉蓮選擇動用特別盈餘公積 151.45 億元並減資 57.29 億元彌補虧損，此為裕隆首次辦理減資，調整財務結構的意向明確。

事實上，嚴陳莉蓮接掌裕隆過去一年，陸續嚴格檢視集團各子公司，旗下嘉裕 (1417-TW) 和中華車 (2204-TW) 先後宣布減資。

之後，裕隆重砸 60 億元增資納智捷，顯然，嚴陳莉蓮對於留下裕隆集團已故董事長嚴凱泰生前「用生命經營」的納智捷品牌，態度堅定。

然而，納智捷造成的虧損錢坑實在太大，在中國銷售無力衝擊下，2017 年合計在中國轉投資虧損高達 65 億元，2018 年雖一度收斂至虧損 26 億元，去年前三季又虧掉近 43 億元，虧損問題存在已久，改革勢在必行。

這次，嚴陳莉蓮果斷做出斷尾決策，讓第四季財報一次難看到底，接下來，就是全力拚轉型。

可以看到，去年起裕隆已開放車型平台和研發能量，積極搶代工訂單，期藉此先帶入業績，才能持續令自家品牌擁有發展的資金後盾，今年起更找來大咖鴻海 (2317-TW) 合資設立公司以發展電動車。

整體而言，嚴陳莉蓮為保住嚴凱泰生前最牽掛的自創品牌納智捷，同時必須讓財務結構轉好，用了不少過去集團從未嘗試的方式，包括開放研發平台、接代工單、異業策略結盟和減資等，甚至讓過去隱藏的虧損一口氣攤開，接下來，就看清完這些爛帳後，2020 年是否將是裕隆即將脫胎換骨的一年。