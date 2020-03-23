觀光業掀減薪潮 晶華不領去年董監事酬勞 高階主管減薪3成

繼雄獅 (2731-TW) 上周五宣布全體董事不領取 2019 年酬勞後，連鎖飯店業者晶華 (2707-TW) 今 (23) 日董事會中也決議通過同樣的自救方案，董監事將不領取 2019 年酬勞，高階主管也主動減薪 30%，而人事部正積極規劃「觀光業轉型培訓」課程，晶華表示，集團將以保障全體同仁工作權益為首要目標，齊心協力共度這前所未有的艱難時刻。

晶華指出，由於短中期資金無虞，為維護並回饋股東長期投資的權益，董事會也通過 2019 年第三、四季的盈餘分配案，每股將發放現金股利 3.9206 元，連同第一、二季已分配 6.1248 元，去年全年配息共 10.0454 元。

晶華董事長潘思亮表示，這波疫情令整體觀光飯店業受傷慘重，面對雪崩式的住房率和市場消費信心動搖，員工、股東、消費者和社會大眾的權益必須兼顧，雄獅做出了令人欽佩的決定，也感謝晶華董監事們的支持跟進、感念主管們願意共體時艱。

晶華今日公布去年財報，歸屬母公司業主純益 13.44 億元，年減 1.8%，每股純益 10.58 元。

晶華說明，去年合併營收 65.36 億元，年減 2.1%，反映與英國洲際集團合資及出售部分股權案，自 2018 年 7 月起不再認列海外 Regent 的營收；不過，國內多家既有據點仍有明顯的成長，太魯閣晶英去年營收成長 13%、台南晶英年增 6.89%，礁溪晶泉丰旅也成長 3.38%。

對於 2019 全年分配股利較 2018 年少，晶華表示，主要是因美元和日圓貶值，累積換算調整數提列特別盈餘公積，使可分配盈餘減少所致。