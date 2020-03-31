瓦城開餐飲集團不領董事酬勞第一槍 總座3月起不支薪

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (31) 日公布去年財報，全年稅後純益 3.61 億元，年增 2.25%，每股純益 15.51 元，續寫獲利新高紀錄，也是連 2 年賺超過 1.5 個股本，不過，面對今年以來肺炎疫情重創餐飲市場，瓦城率先餐飲業者宣布，全體董事不支領 2019 年董事酬勞，總經理自 3 月 1 日起不支薪，將以保障全體同仁工作權益為集團首要目標。

瓦城去年除了獲利新高，全年營收、毛利、營業利益和來客數均寫下新紀錄，董事會也通過擬每股配發現金股利 10 元，配息率 64%，以今日收盤價 194 元計算，現金殖利率 5.15%。

瓦城去年一口氣開出 19 家新據點，等於平均 1 個月就開出 1.5 家店，店數成長達 15%，推升合併營收達 49 億元，年增 13.92%，營業毛利 25.97 億元，年增 12.13%，毛利率 53%，略較去年同期減少 0.85 個百分點，而營業利益 4.75 億元，年增 7.85%，營業利益率 9.69%，年減 0.54 個百分點。

瓦城表示，去年來客數突破 860 萬人次，主因受惠自創多品牌策略所致，持續推升集團營運成長動能，並穩居國內餐飲集團獲利王。

不過，農曆年後疫情爆發，重創餐飲市場，瓦城指出，全體董事不支領 2019 年董事酬勞，而總經理自 3 月 1 日起不支薪，力拚保障全體同仁工作權益，同時，目前已啟動節約措施，精準控管成本費用，提升營運效率，並於 3 月起積極布局外送外帶市場，目前全台已有 81 家門店加入服務。

瓦城強調，獲利年年創高，並已連續 7 年賺逾 1 個股本，帳上現金流量充足，足以支應集團短中期資金無虞，財務營運體質健全。

展望未來，瓦城認為，疫情過後仍可樂觀看待消費力度回溫，營運逐季轉強可期。