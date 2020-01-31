〈董事酬勞公布〉就算公司虧錢 這兩家紡織公司董事酬勞仍逆勢增加

證交所公布 107 年董監酬勞，部分上市公司 107 年度稅後損益慘虧，但董監事酬勞卻逆勢增加，其中，中和羊毛前年淨損 6881 萬元，年減幅高達 9 倍，但董事酬勞逆勢增加 3.7 倍，形成公司虧錢、董事飽賺的詭異現象。

中和羊毛前年淨損 6881 萬元，較前一年度虧損多了 6194 萬元，虧損增加 9 倍之多，儘管公司營運績效不彰，但前年每位董事平均還能領取 50.8 萬的酬金，較前一年度平均 10.8 萬元酬金，年增幅 3.7 倍。

中和對此解釋，公司董事酬金結構包含車馬費與薪資，給付金額全由薪酬委員會評估並交由董事會決議，由於車馬費與薪酬屬於固定報酬，因此與公司損益報酬無關。

另一家紡織業如興，107 年淨損高達 15.4 億元，較前一年度虧損額增加 3.16 倍，但董事酬勞同樣不減反增，前年每位董事平均可領 70 萬元酬勞，較前一年度的 38 萬大幅增加 84%。

如興表示，董事酬勞增加主要考量兩大因素，包括收購玖地集團後，營運規模擴大，連帶讓董事責任加重，因此決議調高董事與獨董報酬；其次，董事席次從 7 席增加至 9 席，導致前年董事酬勞支出增加。

不銹鋼業者千興前年獲利由盈轉虧，稅後淨損 5.14 億元，董事酬勞同樣三級跳，106 年每位董事平均可領 5.7 萬元，但一年後每位董事平均酬勞卻暴增至 29.2 萬元，成長幅度高達 4 倍之多，同樣羨煞不少人。

對於董事酬勞爆增，千興則解釋，前年董事酬金增加是根據公司章程規定，授權董事會根據董事對公司營運參與程度與貢獻價值，參照同業水準議定支付。

華電前年稅後純益 1.29 億元，但仍較前一年度 2.81 億元減少 53%，而前年每位董事平均可領取 110 萬元酬勞、年增幅 23%。

華電表示，董監酬金申報金額不會隨損益而增減，另外，前年董事長購置座車，由於前年底該車淨值為 1419998 元，因此前年平均每位董事酬金不含車輛共 822800 元，年減 71000 元，減少 0.08%。

造紙大廠榮成前年稅後純益僅 9.34 億元，對比 106 年稅後純益 38.8 億元，獲利大幅縮水 75%，但前年每位董事平均可領取 170 萬元酬勞，較前一年度每位董事平均領取 130 萬元，年增幅 32%。

榮成表示，董事酬勞是依個人對公司貢獻而定，每月支領金額約 5 萬到 15 萬不等，年底再另外支付年獎報酬，且不論公司當年度盈虧都會依規定給付董事酬勞。

