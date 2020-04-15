〈台股盤中〉強漲百點回補空方缺口 陸港股跳水拖累10400陷保衛戰

台積電 ADR 周二大漲 3.86%，台積電股價今 (15) 日也強攻超過 1%，帶動台股重回 10400 點之上，回補 3 月 13 日的空方缺口，搭配被動元件、生技股表演，以及金融股強勢助攻，加權指數大漲超過百點，不過盤中受到陸港股市跳水拖累，漲勢急速收斂，力守 10400 點大關。

台積電即將於明天舉行法人說明會，外資周二轉為買超 15372 張，台積電 ADR 周二收 50.63 美元，上漲 1.88 美元或 3.86%，折合台幣每股約 304.5 元，比起台積電現貨溢價 6.76%，激勵台積電今天開高走高，盤中最高漲到 288.5 元，漲逾 1%，法說行情強強滾。

股王大立光與鴻海股價也都走高，其餘電子權值股包括：可成、台達電、友達、群創都表現亮麗，整體電子類股指數漲近 1%。

被動元件今天也是多頭指標，華新科昨日法說會一反 2 月底時的保守基調，對後勢釋出樂觀看法，預期下半年 MLCC 將供不應求，華新科亮燈漲停，領軍華容、信昌電、天揚同步登頂，蜜望實、奇力新勁揚超過 7%，整體被動元件連袂大漲。

生技醫療族群持續火熱，科妍、懷特、安克、亞獅康 - KY、中天全數噴出漲停；此外，瑞基開發的武漢肺炎檢測產品，為台灣首家通過認證的檢測廠，並獲得衛福部醫療器材專案製造，已小量出貨至阿拉伯、印尼等國，繼昨日衝上漲停板，今日早盤也強勢上攻，拉出第 2 根漲停，續創掛牌以來新天價。

金融股滿面紅，尤其證券龍頭元大金漲逾 3%，表現最帶勁，上海商銀、彰銀、永豐金、玉山金、台企銀、華南金、中信金、開發金等都走高超過 1%，推升金融指數強漲超過 1%，持續站穩所有短期均線。

整體來說，台股今天突破 10400 點關卡，不但回補 3 月 13 日的空方缺口，更持續改寫此波反彈新高，台股自前低 8523 點反彈至今日盤中高點 10449 點，已強彈 1926 點，雖然疫情有緩和跡象，但是對經濟、財報已產生的衝擊是否有未爆彈，仍不宜掉以輕心。