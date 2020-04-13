台股回神轉吸金 後續布局需關注企業展望

全球股市反彈，帶動台股上周連續三日收在萬點，並且終結連續八周的賣超。不過法人也提醒，全球疫情尚未降溫，產業能見度沒有完全明朗前必須持續觀察，並建議近期為重要企業法說季節，可多關注企業對於產業的展望及資本支出的規劃方向，做為投資判斷基礎。

根據彭博統計外資資金流向至 4/11，印度結束連續六周流出，上周吸金 4.1 億美元榮登吸金王寶座；台股終結連續八周的賣超，上周小幅吸金 0.7 億美元。南韓則連續九周遭外資賣超，上周淨流出 9.2 億美元。

資料來源：Bloomberg，2020/04/11，中國信託投信整理。

不過本周國安基金會議、台指期結算、台積電法說會及美股財報接連登場，預期台股將相對震盪。台股今 (13) 日下跌 58.39 點，收在 10099.22 點，成交值新台幣 1183.58 億元。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，隨著疫情逐漸趨緩及可控，市場信心也逐漸回溫，觀察台股近日震盪幅度逐步收斂，顯示市場的恐慌程度已逐漸下降。觀察產業接單狀況，在目前 4、5 月尚未傳出因疫情出現的砍單現象，短線上對台股可正面看待。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏也認為，市場情緒最恐慌狀況已過，加上全球央行及政府寬鬆政策不變，以及台股高股息殖利率優勢，可望提供支撐買盤。不過也提醒，新冠肺炎疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷，應多留意觀察。

不過，經過過去一陣恐慌性的調節後，台股中長期投資價值已然浮現，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在各國多採取寬鬆降息政策影響下，無風險資產報酬受到壓低，而台股目前平均約 4-5% 的殖利率則相對誘人；從評價面來看，當前台股評價約 1.5 倍，在過去十年評價區間約 1.4 至 2 倍間相對也較低，對長線投資人也極具吸引力。

展望後市，蕭惠中表示，因全球疫情仍在發展，產業能見度未完全明朗，仍需持續觀察，在整體局勢明顯轉佳前，台股仍可能維持區間震盪。此外，因近期為重要企業法說季節，建議可多關注企業對於產業的展望及資本支出的規劃方向，進而作為投資判斷基礎。

操作上，周俊宏預期，台股區間震盪仍大，建議個股操作為主。選股上，鎖定長線穩健的需求，如水泥、5G 基地台 (光通訊、CCL、散熱)，以及未來展望佳的如伺服器、蘋果供應鏈與具轉機性等議題。

蕭惠中則認為，伺服器、商用筆電與路由器等訂單因居家辦公及遠距教學等現象而增溫，基本面有撐；但手機部分則是因產業能見度較低影響，表現較受壓抑。