〈台股盤前〉台指期結算、美股助攻 短線偏多可望回補10359點跳空缺口

台股昨 (14) 日在外資大買下大漲 203 點收在 10322 點，重新站回 5 日線，由於今 (15) 日適逢台指期結算，在期現貨正價差與美股收紅助攻下，盤勢短線有望偏多並進一步回補日前指數 10359 點跳空缺口，但考量疫情仍不明朗，須留意主力逢高調節出場。

台股昨天獲外資買超 151 億元，加上國安基金信心喊話，表態疫情結束前不會退場，在內外資聯手追捧下，激勵大盤開高走高，指數重新站回 10300 點關卡，先後收復月線、5 日均線。

觀察籌碼面部分，現貨市場獲三大法人同步站在買方，合計買超 185.57 億元；期貨部分，三大法人淨多單減少 1448 口來到 15582 口，其中外資減碼多單、加碼空單，合計外資淨多單減少 4056 口降至 42521 口。

指標個股方面，權值龍頭股台積電明 (16) 日即將召開法說會，儘管華為砍單利空消息已接近鈍化，但法說會上對於景氣與產業展望看法仍將成為左右股市的重要指標。

老牌飯店國賓因應新冠肺炎疫情股利政策髮夾彎，決定保留現金充實營運資本，昨天公告撤回先前公告每股發放 0.4 元現金股息規劃，後續是否引發其他產業跟進的連鎖效應，將有待觀察。

法人表示，台股雖重獲外資青睞、加上國安基金宣示護盤態度，帶動多方重新主導盤面走勢，但由於適逢台指期結算，在疫情尚未明朗之際，中長線須留意資金翻臉走人拖累盤勢下挫。

