〈台股盤後〉台指期結算多方強拉 金融股帶頭漲逾百點 回補313缺口

台指期今 (15) 日拉高結算，在金融股拉抬下，大盤收漲 114.27 點或 1.11%，來到 10447.21 點，回補 3 月 13 日的跳空缺口，成交量也放大至 1911.28 億元，為近 1 個月新高。

觀察今日權值股表現，蘋概三王中僅台積電收漲，鴻海、大立光雙雙收跌，不過，同為蘋果概股的可成大漲逾半根漲停，台達電也漲逾 3%，為今日盤面上，較強勢電子指標。

另外，被動元件族群今日點火上攻，華新科法說釋出利多帶動下，今日與旗下信昌電同步亮燈漲停，光頡也收漲停、密望實、奇力新等也漲逾 6-7%，成為盤面上最為強勢的族群，不過，國巨 GDR 完成訂價，今日僅小漲 1.6%。

此外，金融權值也是今日也持續上攻，富邦金、兆豐金、中信金均上漲約 1%，國泰金也同步收紅，玉山金、合庫金、華南金等漲逾 2%，元大金、上海商銀、永豐金漲幅在 3% 左右，彰銀更是大漲逾 4%。

傳產股方面，台塑四寶今日發揮撐盤力道，台塑化、台塑、台化均收漲逾 1%、台化也上漲 0.8%，其餘傳產指標，製鞋大廠寶成漲 2.4%，亞泥、中鋼等則上漲逾 1%。

法人分析，雖然今日台股成功回補 3 月 13 日空方跳空缺口有利延續接下來的反彈力道，但後續仍須觀察疫情趨緩後，實體經濟的恢復情形。