台灣零確診 外資認錯了？台指結算大戲登場

武漢肺炎疫情，台灣傳出單日零確診喜訊，敏感的外資昨日也出現久違的單日大買超 151 億元。是否揭開外資對台股連續賣超「認錯」的序幕？不過今日仍有 4 月台指期結算，仍需留意短線獲利了結賣壓，尾盤還是得提防震盪！台指期是否拉高結算？10300 整數關卡可作為觀察指標。關鍵點位為 10275、10359 與 10422 點。

今日如隨國際股市續漲開高，10300 關卡務必守穩，10300 兩端哨站為 10275 與 10324 點，而挑戰 10400 點的重要中途站為 10359 點。10400 點兩端哨站為 10377 與 10422 點。多頭如續強，趁勢可續挑戰 10467、10500 甚至 10520 關卡。但如 10275 未能守穩，須提防短線獲利下車賣壓，回測下方 10237 與 10200 點整數關卡，但如 10171 點也未能守住，需提防盤勢轉為回檔，續往 10149、10128 點回測，10100 點與下方護城河 10085 點不宜再失守，否則仍有再度回測萬點的可能。

台股今日的重頭戲為台指期結算，因此權值股仍扮演吃重角色。外資昨日大舉買超，雖大買台積電，但也同時大買富邦 VIX ETF，顯示外資仍有風險意識。而昨日外資主要買超個股，還包括元大台灣 50、多檔金融股與台泥，也似有為今日台指期結算「做球」的意味。

10422 點為台股中線多空拉鋸的重要關鍵區，當然還是那句老話「站穩比路過重要」! 短線上需提防過關後的獲利調節賣壓，導致震盪幅度擴大，但只要回檔幅度不大，且回檔未見爆量，盤勢仍可由短多掌控。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)