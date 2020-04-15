◆盤勢分析

1. 白宮經濟顧問庫德洛透露，美國總統川普將在兩天內發布復工指導方針的重要聲明，週二美股上漲，漲幅介於 2.39 至 4.44%，美股四大指數短期強彈。APPLE 上漲 5.05%，TESLA 上漲 9.09%，台積電 ADR 上漲 3.86%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2)、均線：支撐為 5 日線至 10 日線，壓力為 10，360 點至 2 年線 (約在 10，710 點)。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 126 點附近，壓力為 133 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括半導體、IC 設計、PA、散熱、PCB、生技 / 防疫、車用等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意預期第一季財報佳、5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。

5. 週二外資買超 151 億元主要有幾點原因：1. 國安基金在疫情結束前不退場。2. 美國及疫情較嚴重的美東評估重啟經濟的時點。3.2330 台積電禮拜四將召開法說會，華為少掉的產能訂單將由 Apple 全數吃下。4.Apple 將針對大陸市場降價促銷，有利台灣相關的蘋果供應鏈，5. 週三為台指期結算日。

6.IMF 最新發表的「世界經濟展望」(WOE)季報預測，今年全球國內生產毛額 (GDP) 將萎縮 3%，遠不如 1 月的更新報告所預估的成長 3.3%。IMF 這項基本預估是假設肺炎疫情將於今年第 2 季退燒，管制措施將逐漸放寬。IMF 也預測，台灣今年經濟將萎縮 4%，遠不如去年 10 月預估的成長 1.9%，在「亞洲四小龍」當中，表現只優於香港的萎縮 4.8%；IMF 今年 1 月發布的更新報告並未提供亞洲各經濟體的預測數據。南韓今年經濟預估將萎縮 1.2%，新加坡將負成長 3.5%。

7. 針對被動元件下半年景氣，2492 華新科報喜！該公司 14 日法說會一反 2 月底時的保守基調，認為手機客戶正在追第三季訂單，預期下半年 MLCC 將供不應求，且華新科已調漲價格。該公司對景氣翻空為多的看法，也使國內 MLCC 雙雄對景氣的判斷漸趨一致。

8.5G 相關基礎建設目前正在全球如雨後春筍般冒出，帶動雲端及網通伺服器建置需求同步成長，加上資料中心市場需求不斷上升。法人看好，信驊 (5274) 將可望受惠於 5G 效應，帶動全年伺服器遠端管理晶片 (BMC) 廠出貨量再度改寫新高表現。