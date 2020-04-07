黃金大反彈來了！這波金價將創歷史紀錄

紐約商品交易所專業投資人、藍線期貨公司總裁 Bill Baruch 在 CNBC 專欄指出，黃金和白銀均出現極度看漲的技術結構，投資者不可忽視。此外，基本面也有數個利多因素能推高價格。

美國 Fed 已將利息調降至 0，並啟動了大規模的無限量化寬鬆購債計劃。不只有美國，全球各國央行也同步操作，更重要的是，華府通過第三輪財政法案，創下歷史性 2.2 兆美元高額刺激措施，全球對實施十多年的 QE 不陌生，但 QE 到這程度還是前所未聞。這樣的措施毫無疑問會讓今年稍晚面臨通貨膨脹，有利黃金和大宗商品。

隨著全球經濟萎縮，各國貨幣均同時貶值，美國公債殖利率創歷史低點，這不僅重振黃金的避險特質，也強化其保值特質。

因此，當前通縮環境就是黃金唯一的近期阻力。

3 月 9 日市場甫消化沙烏地阿拉伯掀起原油價格戰的消息時，Baruch 認為當時不是買進黃金的好時機，當時金價接近 1700 美元，就因為 COVID-19 疫情爆發加上原油急遽跌價，全球進入通縮環境，果然此後黃金一路走低至 1453 美元。

回顧 2008 年，在金融危機時期，黃金自高點下跌 34% 才觸底，而白銀跌幅達 60% 才反彈。2008 年 10 月在 Fed 啟動 QE1 且華府通過 TARP 計畫後不久，黃金白銀雙雙觸底。

這一回的金價反彈將會創歷史紀錄，在 2011 年高點，黃金上漲近 3 倍，而白銀漲幅超過 500%。

但本週有些大事：美國川普總統可望安排沙俄停戰，原油為白銀和黃金帶來近期上漲動力，上週四稍早黃金湧入強勁買盤，至今力道得以持續，部分歸功於原油對通膨預期的影響。

當週稍晚的漲勢已經讓黃金處於突破邊緣，就等著白銀一同加入漲勢。一如下圖所示。黃金顯示看漲的反向頭肩型態，2 月 28 日和 4 月 1 日顯示出肩部，而 3 月 16 日觸底的低點形成頭部。

緊接在通縮後，白銀突破回溯 2001 年的趨勢線，如下圖。然而，其復甦有著牛市旗形，自 3 月 20 日到 25 日的反彈是旗竿，接著未來幾天將鞏固成完美的旗形。這樣的走勢必須要看到白銀收盤價高於 15 美元，才能不只突破牛市格局，並重拾 2001 年趨勢線，並推動金價大規模看漲反彈。Baruch 預計白銀加入才會推漲黃金。