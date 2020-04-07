隨美國新一輪刺激計畫規模傳出 黃金期貨亞市早盤飆漲至8年高點

COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情擴散，似乎讓美國政客達成共識，相信大幅度撒錢是必要的，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 在民主黨內部談話中，承諾 1 兆美元的新一輪刺激方案，同時間也帶起另一波黃金的漲勢。

佩洛西談話曝光後不久，亞洲週二 (7 日) 黃金期貨 6 月份交割合約在紐約商品交易所一度上漲 2.6%，至每盎司 1737.20 美元，創下 2012 年以來新高。

(圖表取自 Zero Hedge)

由於現貨市場實體黃金短缺，期貨市場正引領這波漲勢。

(圖表取自 Zero Hedge)

知情人士表示，佩洛西在內部談話指出，美國第 4 輪刺激計畫為上個月 2.2 兆美元方案的補充，參加電話會議的議員透露，佩洛西表示，應該向個人直接派發更多現金、擴大失業保險、為中小企業及地方政府提供更多幫助。

美國總統川普也在白宮記者會上說，下一輪刺激計畫會向美國民眾發放更多直接補助，以及用於基礎建設上。

《Zero Hedge》報導認為，疫情統計曲線趨緩，帶來了美股週一的漲勢，但金價仍飆漲，顯示市場仍然恐懼，並有更多「直升機撒錢」預期，而大規模發鈔勢將造成美國的貶值。

(圖表取自 Zero Hedge)

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 發布報告認為，在川普預警未來兩週的痛苦期間之後，公共生活正常化時間將延後，目前疫情對經濟影響已經非常嚴重，這種情況下，黃金需求旺盛也就不足為奇了。

(圖表取自 Zero Hedge)

值得注意的是，不僅黃金發出系統性風險在飆升，主權信貸市場也開始反應。前高盛高層 Raoul Pal 警告，美元體系成為現在真正的大問題。美元之前已經吞噬了所有競爭對手，現在將要吞噬自己。