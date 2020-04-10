〈財報〉武肺「二戰以來最大危機」迅銷大幅下修財測

日本流行服裝品牌 UNIQLO(優衣庫) 的營運母公司迅銷 (9983-JP) 在 9 日公布了最新財報。在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，營收大幅縮水，同時也再度下修公司財測。董事長兼公司社長的柳井正表示，武漢肺炎是人類在二次戰後所面臨的最大危機。

在日本時間週五 (10 日) 上午 11 點前，迅銷股價暫報每股 49080 日圓，較上個交易日上漲 4.54% 或 2130 日圓。

迅銷股價走勢日線圖 (圖片來源：Investing.com)

2020 年 8 月期 H1(2019 年 9 月 - 2020 年 2 月)，基於 IFRS 財報關鍵數據：

營收年減 4.7% 報 1 兆 2085 億日圓。

營業利益年減 20.9% 報 1367 億日圓。

歸屬公司股東純益年減 11.9% 報 1004 億日圓。

受到這次肺炎疫情影響，中國的店面從 1 月起陸續出現歇業的狀況，最糟時曾有近半數的 395 店面歇業。也因全球大流行的緣故，目前北美、東南亞、澳洲、以及歐洲 (不包括瑞典) 的全部店面仍處於歇業狀態。

從 3 月份的營收來看，歐美年減 5 成，台、港、中年減 4 成，還有日本當地也因營業時間縮短而減少了 28%。

2020 年 8 月期 (2019 年 9 月 1 日 - 2020 年 8 月 31 日) 年度財測：

營收預估年減 8.8% 至 2 兆 900 億日圓。

營業利益預估年減 43.7% 至 1450 億日圓，從原先預估的 2450 億日圓下修了 1 千億日圓。

歸屬公司股東純益預估年減 38.5% 至 1000 億日圓，從原先預估的 1650 億日圓下修了 650 億日圓。

迅銷自今年 1 月以來，連續 2 次下修財測。武漢肺炎的全球大流行，造成迅銷在全球各地的分店陸續暫停營業，也造成營收大幅縮水。

柳井正在 9 日的說明會上指出，武漢肺炎是人類在二次大戰後所面臨的最大危機，也表示無法預測肺炎疫情會在何時趨緩。並提到公司的生產據點在目前沒有受到致命影響，也強調今後會與公司客戶還有自家員工們共同走過這次試煉。