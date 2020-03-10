澳洲總理：武漢肺炎對經濟的影響 可能比金融海嘯還嚴重

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，造成全球股市震盪。澳洲總理 Scott Morrison 指出，武漢肺炎疫情是一個快速發展的挑戰，與全球金融危機相比，它所帶來的經濟影響更大。

Morrison 在一場談話中表示，當時全球金融危機的影響集中在北大西洋，遠在東亞的中國有能力減輕打擊。但如今，這場危機的中心點離澳洲很近，考慮到中國作為商品和服務終端來源地，並且是全球供應鏈的重要一環，對其他國家的影響也將會是重大的。

目前，武漢肺炎疫情已經使飽受乾旱和夏季森林大火困擾的澳洲經濟雪上加霜，澳洲政府正擬定一項財政方案，預備數十億美元的刺激計劃，以支援現企業現金流，並維持就業。

Morrison 表示：「我們的目標是，讓人們繼續工作，使企業繼續發展，並確保我們的反彈。」

Morrison 尚未透露刺激方案的細節，不過他指出，這些措施將會是合宜的且暫時的，並可能將根據經濟受影響的時間長短和嚴重程度來加大力度。

Morrison 說道：「在我們堅定不移的重建財政緩衝計劃中，我們拒絕了現金大量回購的呼籲，以便我們可以在真正需要的時候作出回應。澳洲將通過這一考驗，並變得更加強大。」Morrison 說道。

在 Morrison 發表談話之際，正值武漢肺炎疫情爆發和油價暴跌，澳洲股市反映出市場日益嚴重的恐慌情緒，今天早上，澳大利亞證券交易所在十分鐘之內下跌了近 4%，週一下跌了 7.33%。