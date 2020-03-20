澳洲財長：很快推出第二輪刺激 規模要「大得多」

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 表示，政府正在制定第二輪刺激方案，其規模將比上週宣布的 176 億澳幣 (101 億美元) 財政注資「大得多」。

消息人士說，新一輪計畫的規模尚待確定，但總規模可能達到澳洲經濟總量的 3-4%，即 800 億澳幣，具體計畫預定在週末宣布。

Frydenberg 拒絕詳細說明刺激方案的規模，但表示新的刺激方案將針對受疫情影響最嚴重的人群，同時減輕就業遭受的衝擊，並為中小型企業提供支持。

Frydenberg 說，政府一直在「關注」航空業的狀況，不過當被問及是否考慮對陷入困境的公司進行國有化時，Frydenberg 表示，這「不是當前的焦點」。

經昨天的大跌之後，澳幣今 (20 日) 上午由低點強彈，台北時間 10:30，澳幣兌美元報 0.5893，強升 2.65%。澳洲股市 S&P/ASX 200 早盤大漲逾 4%，幾乎所有類股都上揚。

澳幣強升 (圖表取自 investing.com)

澳洲銀行也在週五宣布，將受疫情影響中小企業的貸款償還期推遲 6 個月。

澳洲銀行業協會執行長 Anna Bligh 表示，目前澳洲銀行約有 1000 億澳元的未償還小企業貸款，希望此一措施有助企業繼續聘用澳洲勞工。

由於經濟可能近 30 年來首次陷入衰退，澳洲政府和中央銀行已發布了大規模的財政和貨幣刺激政策， 澳洲央行週四將關鍵利率降低至創紀錄低點 0.25%，並力爭將 3 年期政府債券殖利率保持不變。

在第一輪量化寬鬆中，澳洲央行表示將購買最多 50 億澳元的地方政府債券，期限在 2 年至 8 年之間。