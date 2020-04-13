投資失利+疫情動盪 軟銀面臨15年來首度虧損

在投資失利及疫情打擊之下，日本軟銀集團 (9984-JP) 週一 (13 日) 表示，預計今年旗下願景基金 (Vision Fund) 將出現大幅損失，集團因此面臨 15 年來的首度虧損。

外媒報導指出，基金虧損的部分原因主要來自對 Wework 投資失利，以及衛星網路新創 OneWeb 破產，軟銀同時表示，市場環境因疫情影響不斷惡化，預計今年願景基金將出現連續第 3 季虧損，規模高達 1.8 兆日圓 (約 165 億美元)。

OneWeb 在今年 3 月宣告破產，執行長 Adrian Steckel 即表示武漢肺炎 (COVID-19) 為導致公司走向毀滅的罪魁禍首，在財務吃緊情況下，軟銀董事長孫正義表示基金旗下有 15 家公司面臨破產危機。

軟銀預計，截至 2019 財年 3 月的淨虧損達到 7500 億日圓，去年同期淨利潤為 1.41 兆日圓，此外，願景基金虧損也將使集團在 2019 財年的營運虧損達到 1.35 兆日圓。

Capital IQ 數據指出，這將是軟銀集團自 1994 年上市以來的最大虧損，也是截至 2005 年 3 月以來首次錄得年度淨虧損。

軟銀也表示，將把願景基金以外的投資列入 8000 億日圓的非經營性虧損，Wework 和 OneWeb 也涵蓋在內。

軟銀願景基金在 2017 年正式成立，由沙烏地阿拉伯主權財富基金、蘋果 (Apple)、高通 (Qualcomm)、富士康 (Foxconn) 等共同出資，主要瞄準科技新創，對象包含全球各地的共享經濟、物聯網以及人工智慧等領域之創新者，總計投資 88 家新創，資金總額超過 1000 億美元，為史上最大的科技基金。

動盪的市場環境使投資人將注意力轉向集團債務，據估計，目前軟銀集團淨債務總額為 550 億美元，合併借貸總額為 1800 億美元。

另外，根據《金融時報》報導，今年 3 月因市值暴跌引發追繳保證金風險，孫正義將其持有的 6 成軟銀股份作為數十億美元的個人貸款抵押，軟銀也在後續宣布 410 億美元的庫藏股計畫，透過出售債資產來支撐股價，並減少債務以緩解投資人擔憂。