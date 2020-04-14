川普：希望提前重新開放美國 不打算開除Fauci

美國總統川普週一 (13 日) 重申，政府將在幾天之內，為希望開始放鬆社會隔離措施的州長發布指導，以協助「提前」重新開放美國。

川普說：「我們非常接近完成重新開放國家的計畫，甚至希望提前完成，我們很快將敲定新的非常重要的指導方針，以向州長們提供開放各州所需的訊息。」

不過，川普拒絕透露是否會敦促美國人在 5 月 1 日復工和復課。

週一之前，由於川普轉發了標註「開除 Fauci (Anthony Fauci)」的推文，引發一些猜測。川普否認，表示他沒有要開除 Fauci，轉發貼文並不代表什麼。

美國首席防疫專家 Fauci 週日接受《CNN》專訪，表示「若能早早拿出對策，就能拯救更多人命，這點無庸置疑」。此話引發許多共和黨人批評，並在推特上發起「開除 Fauci」的推文潮。

Fauci 週一解釋，他是在回答一個假設性的問題，指出一項基本原則，並不是在批評美國政府動作太慢。

週一白宮的疫情簡報上，川普播放一段競選風格的影片剪輯，描繪他在防治疫情做得多成功，此舉引發爭議。批評者表示，一般來說，簡報是要做一些事實的說明，而不是競選。《CNN》也中斷原本進行的直播，主播 John King 批評川普把簡報變成宣傳活動。

川普所播放的近 4 分鐘影片，由宣傳或捍衛總統行動的新聞剪輯組成，並附有戲劇性的音樂、圖形和視覺效果。川普隨後表明，政府採取了正確的行動。

有人指出，川普在 2 月下旬做出虛假的斷言，即當時只有少數幾個人感染 Covid-19(俗稱武漢肺炎)，在美國的感染人數「在幾天之內將下降到接近於零」。

川普後來表示，他之所以要發表這樣的言論，是因為他是美國的「啦啦隊長」。