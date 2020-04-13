〈台股盤中〉多空交戰量縮平盤震盪 預估成交量僅1200億元

美股本周即將進入財報周，市場預期全球股市將面臨壓力，台股今 (13) 日早盤以小跌 10.05 點開出，盤中一度跌逾 70 點，但在台積電、大立光、聯發科等權值股撐盤下，午盤前多空交戰，大盤在平盤附近震盪，今日預估成交量收縮至 1200 億元。

觀察權值股表現，台積電傳遭華為旗下海思砍 5 奈米投片，相關產能缺口將由蘋果吃下，市場關注本周四法說會，今日成為盤面主力，午盤前漲近 1%，大立光也力守盤上撐盤，聯發科也漲逾 1%，鴻海則在平盤之下。

盤面上防疫概念股仍維持強勢，額溫槍供應商紘康、熱映午盤前雙雙攻上漲停，其他恆大、松翰、合一、大江、南六、盛群、泰博表現也不俗，而化學生技族群台耀也漲停，中化生、亞諾法、美時同樣相對大盤強勢。

遊戲股網龍受惠手機遊戲新作即將上市，早盤一度攻上漲停價位，同族群也受惠宅經濟發酵，包含網龍、傳奇、智冠、鈊象、橘子等表現也不俗，散熱族群超眾走強，業強、雙鴻、力致、健策、泰碩、奇鋐表現也不俗。

另一方面，南韓三星顯示器將在今年底全面停止生產 LCD 面板，傳出三星決定將自家品牌產品 LCD 訂單全數交由夏普、群創等鴻家軍承攬，帶動群創早盤漲逾 3%，帶動友達、彩晶表現也相對大盤強勢。

盤面弱勢族群，則集中金控股，包含新光金、台新金、華南金跌幅都超過 2%，永豐金、元大金、兆豐金、日盛金也較大盤弱勢，若依類股來看，汽車、觀光、鋼鐵等內需傳產族群表現最弱勢。

法人認為，全球疫情仍無明確趨緩跡象，美股本周也將進入密集財報周，短線全球股市仍面臨修正壓力，台股也難逃量縮震盪整理格局，建議投資人可優先關注下半年展望佳、位階偏低的個股。