【群益金鼎證券】群益權證週報－國巨權證成交市占居冠

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部

風險偏好上升 國巨權證成交市占踼落加權指數與台積電

三週內，道瓊出現第 2 次 12% 以上週漲幅，加權指數也 2 次 5% 以上的漲幅，當美股決戰月線成功後，費城半導體指數率先挑戰年線，台股也在 15 個交易日後重新站回萬點大關。權證市場壓抑已久的交投意願傾巢而出，即便電子指數表現弱於大盤，但被動元件強勢演出，國巨 (2327-TW) 以 5.23% 的成交市占率，在日均量增加 7.15 億來到 15.94 億，擠下加權指數與台積電 (2330-TW) 躍居市場成交第一。

蘋果 (AAPL.US) 直接跳空站上年線後，同樣鼓舞供應鏈的交易意願，反彈的油價與上櫃電子族群均提供了市場不同的交易理由，除被動元件外，DRAM 製造、介面卡、遊戲、IC 製造、零組件、LED、散熱模組等電子族群均展現較大盤更為強勁的走勢。玉晶光 (3406-TW)、鴻海(2317-TW)、大立光(3008-TW) 在成交逾 2% 的標的維持增長；旺宏 (2337-TW)、中美晶(5483-TW)、宏達電(2498-TW) 本週 (2020/4/6~4/10) 成交市占突破 1%。

權證的技術性問題使交易性質遠大於避險功能

對於權證交易者而言，權證條件篩選以外，價差是最直觀的判斷，目前價差縮小的權證，隱波一定偏高，但隱波偏高的權證，每日時間價值耗損一定是大的，槓桿也相對小，所以保持快速部位軋平仍至為重要。

對於發行商而言，發行逾 2 個月的權證標的歷史波動率大於造市隱波逾 5% 者比比皆是 (或指數類權證隱波低於期交所的 VIX 指數 3%)，在此情境下發行商勢必不可能再賣出。因而投資人想持有低隱波的權證以持有到期為出發點的買盤，目前因無供給而缺乏可執行的空間。所以在市場波動已然上升的情形下，權證的交易性質是最主要的功能，避險意義偏低。