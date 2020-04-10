股市熊出沒公股金控首季獲利黯淡 華南金Q1虧14億元上市來首見

新冠肺炎疫情引發全球股災，上市公股金控也因此苦吞獲利衰退，包括兆豐金 (2886-TW)、第一金 (2892-TW) 與華南金 (2880-TW) 第 1 季稅後純益都較去年同期縮水，其中華南金受證券子公司拖累，單季淨損 14.48 億元，創下 2001 年掛牌上市後首次單季虧損。

上市櫃公股金控獲利王幾乎都由兆豐金奪下，但兆豐金、第一金受銀行投資股票評價損失，華南金則是證券子公司單月慘賠 47.59 億元，導致 3 月獲利都較去年同期衰退，合庫金首季獲利雖與去年同期持平，但每股純益 (EPS) 仍有 0.3 元，意外拿下公股金控首季獲利冠軍。

兆豐金旗下兆豐銀就因股債評價損失，使得銀行 3 月獲利由盈轉虧，單月淨損 17.93 億元，連帶讓金控母公司單月淨損 15.65 億元，是 2008 年 9 月金融海嘯後，再度出現單月鉅額虧損。

所幸在前 2 月獲利挹注下，兆豐金第 1 季稅後純益仍有 19.29 億元，但和去年同期稅後純益 76.34 億元，仍大幅縮水 74%，每股稅後純益 (EPS)0.14 元。

第一金單月稅後純益受疫情衝擊，子公司一銀獲利大幅縮水至 4.19 億元，加上證券與投信單月雙雙由盈轉虧，導致金控 3 月稅後純益大幅縮水降至 0.76 億元，累計第 1 季稅後純益僅 29.37 億元，較去年同期大減 38.9%，每股稅後純益 (EPS) 僅 0.24 元。

第一金表示，核心子公司一銀 3 月淨利息與手續費收入雖穩定成長，但因新冠肺炎疫情導致全球股市重挫，銀行財務操作單月大虧 5.77 億元，削弱銀行獲利動能，單月稅後純益降至 4.19 億元、月減幅將近 7 成。

華南金子公司華南永昌證券因操作權證失誤，導致證券公司單月慘賠 47.59 億元，加上銀行、產險獲利雙雙衰退，其中銀行單月稅後純益 12.33 億元、年減近 15%，母公司金控 3 月淨損 35.99 億元，是 2010 年後首度出現單月鉅額虧損。

由於華南永昌證券 3 月虧損高達 47.59 億元，連帶侵蝕金控今年前 2 月獲利，華南金首季獲利淨損 14.48 億元，每股淨損 0.12 元。

合庫金獲利則相對持穩，金控單月稅後純益 12.92 億元，累計前 3 月稅後純益 41.05 億元，較去年同期微幅增加，累計每股稅後純益 0.3 元。