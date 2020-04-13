【新光證券】盤前分析    

新光證券 2020年4月13號8點51分



◆盤勢分析

多空消息雜陳，聯準會推出 2.3 兆美元中小企業紓困計畫，激勵美股大漲，惟 OPEC + 減產力道（每日減少 970 萬桶) 低於需求減少幅度 (每日 3 千萬桶)，股價王 4、5 月營收逐月降，拖累蘋概股走勢疲弱，好在金控股首季獲利報喜，金融、傳產股穩住陣腳，使得 10 日台股開低走高，日線收紅，終場加權指數收在 10157.61 點，漲 38.18 點或 0.38%，成交額 1223.37 億元。OTC 指數收在 126.36 點，漲 1.05 點或 0.84%，成交額 298.21 億元。

10 日台股周線連三紅，技術面維持趨勢向上，惟日量大減 25%，主要受到週五為耶穌受難日，部分外資休假影響。籌碼方面，三大法人連二日僅投信買超，不過外資於期貨部位出現偏多操作情形。僅管新冠肺炎疫情仍在向上攀升，不過各國努力祭出救市方案，統計今年以來美四大指數跌 9.13%～16.89%，日經指數跌 17.58%，韓股跌 15.33%，台股跌 15.33%，已走過最悲情階段 (台股最低跌 28.95%)，若台灣疫情防疫得宜，台股有機會沿五日線向上，惟仍需謹慎操作，多留現金，觀察大型龍頭股首季財報及未來展望。