仁寶攜手萊昂仕 搶攻5G垂直應用專網商機

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (10) 日宣布將攜手萊昂仕，共同開發 5G RAN 產品，瞄準 5G 垂直應用專網市場，預計 6 月底完成策略夥伴合作計畫，首波將瞄準智慧工廠、智慧醫療、智慧農業、影音娛樂及遊戲等四大領域的應用。

仁寶表示，希望藉由萊昂仕在 5G RAN 技術能力，提供 5G 專網基礎設施，創造雙贏，因專網能因應不同垂直應用需求，提供客製化、彈性的網路結構，滿足企業在個別領域的應用需求，結盟萊昂仕可望加速仁寶發展 5G，並將產品推廣到全球市場。

仁寶進一步指出，企業 5G 專網需求，將帶動高速交換器、輕核網、小型基地台、智慧聯網裝置等系統整合解決方案的新需求，與萊昂仕共同開發的 5G RAN，今年將率先布建在智慧工廠、智慧醫療、智慧農業、影音娛樂及遊戲等四大領域的應用，未來也將結盟其他生態系夥伴，推廣至其他關鍵領域及產業。

因應智慧製造等產業應用，仁寶表示，去年就開始發展 5G 技術，推出 5G 通訊模組、5G 無線路由器、工業 AR 眼鏡等產品，今年將進一步瞄準行動專網市場，提供具客製化規格設計、彈性化網路架構、完善安全協定等三大優勢，希望構建 5G 專網 RAN 基礎設施、AI 工業應用，打造 5G 專網生態鏈，力拚企業轉型。