〈政院兆元紓困〉安心即時上工計畫4月中上路 補貼最高12640元

因應疫情衝擊，政府祭出多項紓困措施全力穩住就業市場，勞動部今 (7) 日表示，正在研擬「安心即時上工計畫」，請公部門開出職缺，給予受疫情衝擊的「部分工時」勞工上工機會，預計提供約 6 萬個職缺，每小時為 158 元，補貼最高可達 12640 元，4 月中旬就會上路。

勞動部日前已推出「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」，但投保勞保低於基本工資的勞工，卻無法獲得好處，因此，勞動部擬針對投保級距低於 23800 元的勞工祭出安心即時上工計畫。

勞動力發展署副署長施貞仰舉例，如在便利商店打工的人，因疫情生意不好，1 個月原本工時 50 小時縮至 30 小時，卻無法進入減班休息的機制，因此，安心即時上工計畫就是拜託地方政府，在地方公部門開發一些職缺，以每月 80 小時為上限，每小時 158 元，來照顧這些部分工時的勞工。

勞動部表示，目前預計會提供 6 萬個職缺，如各部會局處量額溫、村里幹事的居家關懷服務等，也有部分學校、農委會皆有提出需求，計畫會在近日內公布，啟動時間將落在 4 月中旬，近期就會上路。勞動部長許銘春強調，勞工從申請到上班不會超過 5 天，且工作地點一定要就近。

至於安心即時上工計畫與公共服務擴大就業計畫有何差別？許銘春說明，兩者對象不同、補助條件也不一樣，安心即時上工是針對非典型勞工，因疫情影響，如正常工時原本 80 小時，現在只剩 40 小時，就可以申請參加；公共服務擴大就業是針對失業者，是給予 23800 元的基本工資，最多可領 6 個月。