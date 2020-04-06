南亞科3月營收寫16個月高點 Q1季增近1成

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (6) 日公告 3 月營收 53.56 億元，月增 17.37%，年增 44.01%，近 16 個月高點；第 1 季營收 144.19 億元，季增 9.9%，年增 26.79%，營運未受肺炎疫情影響，符合先前預期，也逐步落底回溫。

近來受惠疫情帶動遠端辦公趨勢發展，刺激資料中心與 PC 需求大增，帶動記憶體族群營運表現，記憶體大廠美光 (Micron) 截至 2 月 27 日的第二季度財報，表現便優於市場預期；美光並看好，隨著遠端辦公趨勢成形，將持續帶動資料中心、PC DRAM 需求。

南亞科 2018 年起重回毛利表現較佳的伺服器 DRAM 市場，去年出貨量逐步增加，多數驗證已達標，準備工作也做足。隨著近來疫情推升伺服器市場需求升溫，伺服器 DRAM 價格在農曆春節後走強，市場也供不應求，南亞科第 1 季除營收攀揚外，獲利表現也相當可期。

南亞科預計本周五 (10 日) 召開線上法說會，屆時將進一步說明肺炎疫情對未來市況的影響；總經理李培瑛日前在法說上表示，今年需求明顯改善，庫存持續去化，加上去年各家大廠資本支出保守，供需逐步穩定對全年保持樂觀看法，營運有機會穩定成長。

南亞科第 1 季平均銷售價格或銷售量，都優於去年第 4 季，今年營運將逐季穩健，第 2 季表現估優於第 1 季。