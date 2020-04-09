高收益債基金讓投資人賠掉老本 立委爆顧立雄也賠錢

美國今 (2020) 年一口氣降息 6 碼，連帶使外界擔憂企業債違約率攀升，高收益債基金的投資風險也拉警報，民進黨立委郭國文今 (9) 日於立法院財委會提出資料指出，高收益債基金近期淨值大舉蒸發，讓許多投資人賠掉老本，就連金管會主委顧立雄財產申報揭露所投資的高收益債基金也賠錢。

郭國文表示，理專為抽高佣金，大力推廣高收益債基金，投資人看上每月能領取高額配息的誘因，都很愛投資高收益債，但是高收益債雖名為「高收益」，本質根本是高風險的「垃圾債」。

郭國文進一步指出，高收益債基金近期淨值蒸發許多，許多投資人都陷入投資虧損，投資高收益債基金風險極大，加上企業債違約率攀升，很多投資人可能連老本都賠掉了，就連金管會主委顧立雄財產申報揭露所投資的高收益債基金也賠錢，其中光是投資一檔「復華新興市場高收益債基金」，當初投資 300 多萬元，統計至 3 月 24 日也已經賠超過 13 萬元。

對此，顧立雄先回應表示「我沒有特別關注，但這是個人理財行為」，不過金管會近期已針對高收益債基金進行調查，所投資的債券違約率並沒有升高。

顧立雄強調，高收益債基金目前是淨值下跌，也就是投資標的之跌價，最近這波高收益債基金淨值波動，主要是部分基金投資特定產業如石油、頁岩油的公司，造成淨值波動，但違約率並沒有升高。

顧立雄表示，金管會會持續關注高收益債基金所投資的債券違約率，並要求基金經理人多關注投資情況，高收益債基金雖然有高利率，但相對投資的是信評等級較差的債券，在基金募集時都必須用「顯著字眼」提醒消費者，投資人也要多注意。