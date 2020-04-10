〈台股盤中〉電子權值股休兵 金融、傳產撐盤拉抬 指數量縮震盪

美國聯準會祭出救市方案，激勵美股三大指數周四收高，亞股今 (10) 日漲跌互見，台股早盤開低，不久後翻紅一度漲逾 40 點，但受電子三雄拉回修正影響，指數量縮震盪，電子權值股休兵，由國泰金、富邦金等金融權值股拉抬指數，傳產權值股台塑四寶也撐盤助攻，預估今日成交量約 1200 億元。

電子三雄今日同步修正，股王大立光釋出第 2 季恐轉淡的後市展望，股價走勢疲弱，盤中跌幅最重達 3%，下探至 3670 元；由於大立光對後市看法保守，市場憂心下周台積電法說，可能複製大立光格局，台積電今日開低走低，最低跌逾 1%，來到 279 元，跌破 5 日線；鴻海也同樣處於盤下，盤中小跌 0.4%。

金融族群成盤面焦點，國泰金漲幅 4%，新光金、中信金、永豐金、富邦金、兆豐金、元大金、合庫金漲幅均超過 2%，開發金、玉山金、台新金表現也都不俗。

防疫概念股持續走強，熱映、網家強攻漲停，加捷生醫、中化生、生達、優盛、毛寶、景岳、佰研漲幅均超過 2%。遊戲族群也受惠宅經濟題材，表現強勢，網龍、昱泉、辣椒亮燈漲停，大宇資大漲逾 8%，歐買尬、傳奇、智冠、弘煜科、隆中均漲逾 2%。

塑化類股走出油價暴跌陰霾，股價轉強，除台塑四寶站穩盤上外，台達化、中石化、台苯、台橡等，均漲逾 2%。輪胎族群方面，南港斥資逾 3 億元入股泰豐，市場關注是否將掀起經營權之爭，南港大漲逾 8%，泰豐漲幅也超過 4%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美股持續震盪向上，但漲勢趨緩，且費半指數已走跌，美股反彈可能告段落，加上大立光釋出後市轉淡的訊息，市場憂心台積電法說展望，美股也將進入財報周，國際股市短線均有壓，不排除下周台股出現震盪拉回的可能性。