疫情屬短期衝擊 野村投信：台股跌深投資價值已浮現

新冠肺炎疫情引爆全球股災，台股也難倖免於難，野村投信認為，疫情衝擊屬短期因素，以台股來說，目前本益比、股價淨值比都因回檔幅度過大降至波段新低點，等疫情穩定後，可望在台商回流與市場需求支撐下逐漸回穩。

受疫情影響，台股從 1 月初的「萬二」歷史高點一路跳水，指數一度下探至 8600 點以下，所幸在美股反彈、國安基金進場後帶動指數逐步回穩，重新站回萬點關卡。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，台股受疫情影響回檔修正，外資 3 月以來大舉調節台股，賣超金額幾乎超越去年買超金額，所幸靠政府基金今年以來斥資 32.6 億美元進場買超，力抗外資賣壓提供台股支撐力道。

姚郁如分析，這波股市修正讓台股本益比下修至 15~16 倍，回檔程度相當大；而股價淨值也回檔降至 1.46 倍，超過負一個標準差，創下 2016 年以來新低，顯示台股已回到可投資範圍中。

姚郁如強調，股市何時回穩還是得看歐美疫情控制情況，預估在新增確診病例達到高峰後，疫情趨緩後市場可望趨於穩定，研判股市底部可望在這段期間築底。

另外，在台商持續回流帶動下，中長期可望對台灣經濟成長形成支撐，根據經濟部資料，截至 2 月底獲核准投資金額共 7172 億元，而這波台商回流趨勢可望延續至 2022 年。

姚郁如表示，疫情爆發只是讓市場需求向後遞延，並非消失，隨著中國一、二級城市的復工率高達 8 成，台資企業在中國廠房的產能利用率也會快速提升，可望彌補第一季產能短缺現象。

在投資標的部分，野村投信點名看好 5G、半導體、伺服器、筆電與 AMD 等五大產業擁有長期趨勢明確看好，其中半導體幾乎與所有電子產品有關，伺服器與筆電則受惠疫情帶動遠距辦公、線上教學、宅經濟等趨勢推升產業快速成長。

至於 5G 產業短期雖因疫情導致相關建置放緩，但預估在疫情趨緩、5G 手機問市後帶動基地台加速建置，拉高基地台建置數量，預估 2020 年市場約將建置 50 萬個基地台。