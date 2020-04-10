〈台股盤後〉金融股接棒領軍 收漲38點 單周彈近500點、周K連3紅

美股周四續漲，道瓊指數上漲 285 點，周線更是大漲 2305 點，激勵台股無懼蘋概三雄走跌，靠金融股接棒演出，終場加權指數上漲 38.18 點，以 10157.61 點作收，成交量 1212 億元，周線上漲 493.98 點，漲幅逾 5%，周 K 線連 3 紅。

台股加權指數今天以 10105.43 點開出，不過電子權值股熄火，資金轉進金融、中小型股，盤中最高 10165.12 點，最低 10103.77 點。八大類股漲跌幅：泥窯股漲 0.88%、食品股跌 0.38%、塑化股漲 1.1%、紡織股漲 1.14%、機電股跌 0.38%、造紙股跌 0.02%、營建股漲 1.93%、金融股漲 2.62%。

金融類股今天為多頭急行軍，其中，第一季獲利繳出亮眼成績的國泰金，漲逾 4%，穩步邁向挑戰季線之路，富邦金、開發金、兆豐金、元大金、台新金等漲幅皆逾 2%，推升金融指數靚揚 2.62%，表現為大盤中最亮眼類股。

而昨天府召開法說會的大立光，由於 4 月及 5 月營收逐月降，今天股價軟腳，收跌 3.03%、3685 元，台積電股價跌破年線，勉強收在 280 元，鴻海也走跌，聯發科壓低震盪小跌，面板雙虎友達、群創也聯袂下挫，整體電子權值股跌多漲少，成為壓抑盤勢上攻阻力。

資金大舉由大型股轉向中小型股，被動元件的國巨、大毅走強，勤凱亮燈漲停，PCB 的金像電、南電再度上攻；生技、線上遊戲族群、電商等受惠疫情的概念股都表現活躍。

整體來說，台股本周周線上漲 493.98 點，漲幅逾 5%，但是反彈位階來到 3/13 前波跳空缺口下緣的 10171 點反壓，短線恐有修正壓力，後續仍須觀察全球疫情、美股與外資動向，將是反彈可否延續的關鍵。