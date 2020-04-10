〈台股盤前〉收周線前區間整理 落後補漲股、業績股添大盤活水

台股昨 (9) 日開高走低，終場下跌 18.04 點以 10119.43 點作收，所幸美股續彈，仍有助增添今 (10) 日多方信心，法人指出，已陸續公布的上市櫃 3 月營收較市場原預期好，落後補漲股和業績題材股為大盤添活水，不過，今日適逢周五，量縮區間整理可能性較大，要突破 313 的大跳空缺口，仍有待全球疫情確定轉緩且外資積極進場出現價量齊揚格局。

三大法人昨日合計在集中市場賣超 92.8 億元，其中，僅投信買超 3.76 億元，自營商賣超 24.7 億元，而外資更賣超 71.9 億元，一口氣吐回過去三個交易日累計買超 57.5 億元，法人認為，在外資籌碼積極歸隊前，暫難脫離區間整理格局。

美股昨日續彈，反映美國聯準會推出總額 2.3 兆美元新一輪刺激方案，有助提振市場信心，不過，由於 OPEC 減產力道不如市場預期，油價翻黑，使美股尾盤漲幅收斂。

道瓊指數昨上漲 285.80 點或 1.22%，收 23,719.37 點；標普 500 指數上漲 39.84 點或 1.45%，收 2,789.82 點；那斯達克指數上漲 62.67 點或 0.77%，收 8,153.57 點；費城半導體指數下跌 38.16 點或 2.33%，收 1,601.73 點。

消息面上，大立光本季產能利用率下滑、展望保守，大立光執行長林恩平指出，依目前訂單表現，4 月拉貨動能較 3 月差，5 月又比 4 月差，反映疫情衝擊使終端消費市場疲軟的現象。

而林恩平也鬆口，的確目前中低階產品需求較好，在合理的價格下，將擴大搶攻中低階市場。

除了第二季非蘋陣營新機表現恐不如預期，摩根大通也認為，下半年蘋果 4 款新機中，僅二款 6.1 吋新 iPhone 將按慣例於 9 月亮相，5.4 和 6.7 吋新機恐將晚 1-2 個月，因此再下修整體 iPhone12 系列下半年出貨量，。

受新冠肺炎疫情衝擊，再加上面板價格觸底，面板雙虎第一季營收雙雙探底，群創為 503.92 億元，季減 23.2%、年減 15.9%，創 2010 年合併以來新低，友達為 536.9 億元，季減 13.4%、年減 19.5%，創 11 年以來單季低點。

據勞動部最新統計，受疫情衝擊擴大，截至 3 月底實施無薪假的家數暴增為 308 家，人數達 7916 人，實施人數已是 2012 年 1 月來新高，其中，住宿餐飲及批發零售業為無薪假重災區，且雙北合計占 43%。

法人認為，大盤從前低至今已反彈約 1500 點，漲幅約 20%，KD 指標已來到相對高檔，且上檔逢 313 跳空缺口，預料短期間將持續陷入整理，上行空間受限。