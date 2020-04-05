〈分析〉為何「社交距離」成為各國抗疫的最終選擇

為了對抗武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的快速擴散，在疫苗誕生之前，各國紛紛採取類似封城的「社交距離」措施，來爭取更多時間。

公衛專家肯定這種做法的有效性，即使這麼做對經濟帶來了短期損害。美國總統川普儘管很想提前「開放美國」，但在數據下也不得不低頭。

必須降低實際傳染數

對於流行病來說，最重要的一個數字就是基本傳染數 (Basic reproduction number)，指的是在沒有外力介入，同時所有人都沒有免疫力的情況下，1 個人所會傳染的人數。

由數學的基本觀念可以了解，當 R0 小於 1 時，代表著傳染的人數愈傳愈小，最後終將消失，不會造成流行。在 R0 等於 1 時，傳染的增加很穩定，可能會變成地方性流行病。

令人頭痛的是，當 R0 大於 1 時，病例是以指數方式增加，因此能在短時間內傳播給大量人群。例如，當 R0 是 2，病例就會是翻倍式的進展，令人難以防堵。

舉例來說，在人們熟知的疾病中，麻疹的 R0 值高達 12-18，因此在疫苗出現前，每個人一生中都會得一次麻疹，也就不足為奇了。而目前人們警戒中的 COVID-19 病毒，研究認為，其 R0 值約為 2.5。

(圖表取自維基百科)

在免疫人數增加的情況下，R0 值雖高，也會因為實際上的傳染被免疫人群所阻隔，而受到限制。這也是為何英國一開始主張「群體免疫」，因為只要夠多的人具備免疫力，流行病將難以作祟。但如果真要阻絕，在 R0 為 2.5 計算，可能需要 60% 左右的人免疫，對各國來說，這其實是相當大的代價。

社交距離為第一道防線

而為了壓低實際感染的人數，社交距離為何成為第一道防線，主要是因為 COVID-19 的傳播是基於當人們咳嗽、打噴嚏或觸摸病毒所在的表面，而造成的擴散。

據加州大學聖地牙哥分校 Signer 實驗室估算，如果沒有社交距離措施，在 R0 是 2.5 的情況下，假設他們在 5 天的潛伏期後立刻隔離治療，1 個人感染將在 30 天內造成 406 人感染，但如果透過社交距離，將其傳染力減至 0.625，那麼 30 天內 1 個人只會造成 2.5 人感染，其影響情況差別巨大。

(圖表取自 Zero Hedge)

同時，實施時機也是關鍵，一項使用模擬的研究指出，如果不採取任何措施，則有 65% 的人口將會感染。但是，如果將所有 4 種疏遠措施組合使用，那麼感染的情況會是：

45%(延遲 4 週後行動)

21%(延遲 3 週後行動)

7%(延遲 2 週後行動)

(圖表取自 Zero Hedge)

多位公共衛生專家強調了社交距離的重要性， J.K. Kelso 等學者於 2009 年指出，在大流行初期，這是確保可以針對新型流感病毒採取的唯一措施。

當然，這很大程度是模擬的結果，但是如果要真正發揮作用，將需要一個最大的前提，就是每個人都參與其中。